Tultitlán, Mex.- La madrugada de este miércoles, sujetos armados dispararon e hirieron a 3 trabajadores de una empresa hulera que se encuentra en huelga desde hace 3 semanas.

De acuerdo con los afectados, el ataque ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana cuando estaban en las inmediaciones de la compañía Tornel, ubicada en la colonia COCEM.

Dos de las personas que dispararon, fueron detenidos por los mismos trabajadores en huelga y afirman que los agresores portaban uniformes de la compañía.

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Son colaboradores que realizaban brigada para impedir el acceso a la empresa, quienes resultaron heridos de bala y fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada.

Mientras que los dos sujetos detenidos por el ataque al exterior de la empresa fueron presentados ante la agencia del ministerio público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Desde hace 3 semanas comenzó la huelga en la empresa Tornel, donde trabajadores sindicalizados exigen el pago de prestaciones presuntamente ya asentadas en un contrato laboral.

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