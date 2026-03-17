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Tlalnepantla, Méx. - Autoridades municipales de Tlalnepantla confirmaron que se detectó una en inmediaciones de las colonias Reyes Ixtacala y San Jerónimo Tepetlacalco, lo que derivó en la presencia de olor a mercaptano en la zona.

A través de un comunicado, el Gobierno municipal reconoció que el hallazgo se realizó tras atender los diversos por malos olores, lo que activó recorridos de inspección por parte de personal de Protección Civil, Bomberos y Gestión de Riesgos.

Durante las revisiones técnicas, se ubicó una fuga de gas natural en el exterior de una empresa, la cual fue atendida de manera inmediata.

Detectan fuga de gas natural tras reportes de olores extraños en Tlalnepantla; realizan labores de saneamiento. Foto: Especial.
Detectan fuga de gas natural tras reportes de olores extraños en Tlalnepantla; realizan labores de saneamiento. Foto: Especial.

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El olor que persistió en el área corresponde a “mercaptano”, sustancia que se añade al gas para facilitar la detección de fugas.

“El mercaptano se añade al gas natural, ya que este último, al ser incoloro e inodoro, necesita un agente de advertencia”, explicaron, en el comunicado.

Las autoridades precisaron que este compuesto no representa riesgo para la población en las condiciones detectadas.

Asimismo, se informó que derivado de los también se logró identificar que las altas temperaturas recientes incrementaron la emanación de gases por descomposición orgánica en el Vaso Regulador de la zona, lo que también contribuyó a los olores percibidos por vecinos.

Detectan fuga de gas natural tras reportes de olores extraños en Tlalnepantla; realizan labores de saneamiento. Foto: Especial.
Detectan fuga de gas natural tras reportes de olores extraños en Tlalnepantla; realizan labores de saneamiento. Foto: Especial.

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El gobierno municipal indicó que se realizarán labores de saneamiento en este cuerpo de agua para disminuir las molestias.

Además, se mantienen recorridos en la zona industrial y habitacional, en coordinación con empresas de gas natural, para revisar redes e instalaciones.

Las autoridades exhortaron a la población a reportar cualquier anomalía y mantenerse atenta a la información oficial, mientras continúan las labores de monitoreo.

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dmrr/cr

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