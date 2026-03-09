Más Información

De este domingo en ocho —el 22 de marzo—, se prevé abrir la primera parte de la de Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En este espacio se trabaja en dos proyectos: el primero es una Utopía que incluye los servicios que tienen todas las alcaldías (que corresponde al tramo que se abirá), sin ser temática; mientras que el segundo proyecto en construcción es la Utopía “las niñas y los niños”.

“Después de este domingo, al siguiente, estaremos inaugurando la Utopía y es la primera parte de la Utopía, a donde vamos. La Utopía de la Magdalena Mixihuca, ahí hay dos proyectos de Utopía: uno para la comunidad, que es el que vamos a inaugurar. Y el otro que está en construcción, es la Utopía de los niños y niñas, la Utopía de las infancias, que tiene una arquitectura especial, maravillosa y que posteriormente vamos a inaugurar”, dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria precisó que la construcción de las Utopías inició en distintos momentos del año pasado —algunas a finales de año—, y se tiene un calendario de inauguraciones para estas obras.

Afirmó que no se comprometió a que las Utopías estarán para el Mundial, sin embargo, aseguró que son un conjunto de obras que estarán “en tiempo y forma”.

“Uno de los proyectos más importantes que tiene el Gobierno de la ciudad, es la transformación del espacio público en grandes espacios integrales: deportivos, recreativos, de bienestar social y de cuidados. Estos grandes proyectos van a ir a la etapa en la que todas las áreas de la ciudad, las distintas Secretarías, van a echar a andar ya los programas, los equipamientos y todo lo necesario para que funcionen las Utopías”, precisó.

Este lunes, publicó en sus páginas que la Secretaría de Obras ya cuenta con sedes para la construcción de Utopías en Xochimilco, luego del rechazo por parte de vecinos de construirla en el Deportivo. Además de que se formaron convenios de ampliación para que este año puedan concluir las obras de estas Utopías, aunque la mayoría sigue en construcción.

