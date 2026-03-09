La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) ya cuenta con dos sedes para la construcción de las primeras Utopías en la alcaldía Xochimilco, tras el rechazo de vecinos a que fuera instalada en el deportivo de la demarcación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario de Obras y Servicio, Raúl Basulto, informó que el Deportivo Muyuguarda ya está contemplado para la edificación de una Utopía, y en el pueblo de San Gregorio se analiza la colocación de otra más.

Además, destacó que la mayoría de estos espacios, a la fecha continúan su construcción, se formaron convenios de ampliación para que este 2026 puedan finiquitarse.

“En Xochimilco hay dos opciones: en donde tenemos el DIF de Muyuguarda, esa es la opción más viable y el otro se está valorando, es un terreno en San Gregorio, donde ha habido un consenso muy importante de la población en que se desarrolle la Utopía ahí. El de Muyuguarda ya está definido, va una Utopía en Xochimilco; y en San Gregorio está por definirse”, refirió el funcionario.

El pasado 15 de septiembre se llevó a cabo una consulta donde habitantes rechazaron la construcción de la Utopía en el Centro Deportivo Xochimilco.

Hay convenios de ampliación

El titular de la Sobse informó que, en promedio, una Utopía —por el diseño que tiene— tarda en edificarse entre 10 y 12 meses y remarcó que el objetivo se llevará a cabo y este año concluirán la construcción de los nuevos proyectos.

“Las Utopías son complejos integrales, de acuerdo con su diseño, más o menos, tienen entre siete mil y ocho mil metros cuadrados construidos. Tienen alberca, auditorio, sistema público de cuidados, parques y canchas. Entonces, en promedio, una Utopía se tarda entre 10 y 12 meses de construcción. Si yo los analizo, están en el tiempo en el que concebimos que las Utopías iban a estar.

“No están desfasadas (tiempo de ejecución de proyectos en contrato), quizá por el hecho de que hayan concluido el año, se podrá decir que ya pasó y no se terminaron. Hay algunas de ellas que tuvieron convenio de ampliación, lo que nos permite continuar los trabajos para 2026. Prácticamente nuestra jefa de Gobierno entregará la primera en marzo, en Iztacalco”, concluyó.