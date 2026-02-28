La Secretaría de Obras y Servicios estima la reapertura de la primera Utopía para marzo próximo. Se trata del inmueble ubicado en la Magdalena Mixhuca en Iztacalco. Aunque la obra junto con siete más que fueron anunciadas en un primer paquete de licitaciones presenta un atraso de entrega de obra de casi tres meses.

El UNIVERSAL verificó las licitaciones de las Utopías Magdalena Contreras, Iztacalco, Venustiano Carranza, Tlalpan, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Tláhuac e Iztapalapa, que fueron los primeros proyectos que licitaron e iniciaron trabajos, los cuales debieron entregarse el año pasado.

El Gobierno de la Ciudad anunció que en marzo próximo abrirá sus puertas la Utopía de las Niñas y los Niños, ubicada en el Deportivo Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco. De acuerdo con los fallos de las licitaciones de las distintas empresas que edifican el proyecto, y que fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 3 de octubre del año pasado, la obra en su totalidad tuvo que ser concluida el 30 de noviembre.

En el caso de la Utopía que se levanta en el Cetram El Salado, en Iztapalapa, los plazos de ejecución indican que la obra debió concluirse en noviembre pasado. El resto de los proyectos tenían como fecha límite diciembre de 2025.

Avances de obra

Durante un recorrido que realizó este diario por la Utopía en la alcaldía Iztacalco se observó que registra avance en la imagen de los inmuebles.

La Utopía será un espacio integral de atención a las infancias, que cuenta con casi 20 mil metros cuadrados de superficie, en el que habrá laboratorios de creación, un taller de robótica, una biblioteca, ludoteca, talleres educativos, laboratorios adicionales, un salón de proyección de 360 grados, espacios de exploración y una gran pantalla de LED en la que se proyectarán películas y documentales destinados para niñas y niños.

Es importante recordar que el Tour del Trofeo de la Copa de Futbol de la FIFA 2026 se realizará en la Utopía Magdalena Mixihuca y permanecerá ahí del 5 al 8 de junio.

El pasado mes de octubre, tanto la jefa de Gobierno, Clara Brugada, como el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, afirmaron que la obra estaría abierta al público en enero de este año.