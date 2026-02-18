El próximo miércoles 18 de marzo a las 19 horas, José Woldenberg, Javier Martín y Tito Garza se reunirán con suscriptores de EL UNIVERSAL, para analizar la nueva reforma electoral en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció durante la mañanera de este martes 17 de febrero que antes de que termine el mes, se presentará la reforma. Uno de sus propósitos es disminuir el financiamiento de los partidos políticos, pues la mandataria considera que el país “tiene las elecciones más caras del mundo”. Otro objetivo es que la elección de listas plurinominales sea un proceso más abierto y no quede solo en manos de las cúpulas partidistas.

La reforma ha generado tensión entre Morena y sus socios políticos, el Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Ricardo Monreal, coordinador del partido guinda en la Cámara de Diputados, comentó apenas el pasado martes dentro del recinto legislativo que aún no se llega a un acuerdo entre los partidos.

En cuanto Sheinbaum presente la iniciativa, el Congreso y sus comisiones deberán procesarla y llevarla a votación. Ante este escenario, Monreal sembró la duda de “si en el pleno se logre mayoría calificada”.

¿Quién es José Woldenberg?

José Woldenberg es doctor en Ciencia Política, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se desempeñó como presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral de 1996 a 2003, y previamente fue consejero ciudadano por dos años. Es considerado uno de los arquitectos del sistema electoral que funciona actualmente.

Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 1974. Ha publicado libros como “Izquierda y democracia” (2023), “La democracia en tinieblas” (2022), “Contra el autoritarismo” (2021), “En defensa de la democracia” (2019), entre otros. Actualmente es columnista de EL UNIVERSAL.

¿Quién es Javier Martín?

Javier Martín Reyes es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), maestro por la Universidad de Columbia. Tiene tres licenciaturas, una en Derecho por la UNAM y las otras en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

También es investigador; en el IIJ-UNAM, el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice, en Estados Unidos; y en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). Sus áreas de estudio son el derecho electoral, constitucional, la interpretación y argumentación jurídica, así como el estudio empírico de las cortes y los jueces.

Es autor del libro “Reforma en materia de justicia cotidiana” (2018). Coautor de “Érase un país verde olivo: militarización y legalidad en México” (2024). Coordinador de “La tormenta judicial. Implicaciones de la reforma de 2024 en México” (2025). Ha publicado en espacios como The Washington Post, Forbes, Nexos, y también tiene una columna en El Gran Diario de México, donde escribe semanalmente.

¿Quién es Tito Garza?

Tito Garza Onofre es investigador de tiempo completo del IIJ-UNAM y miembro nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Gobierno Mexicano. También es profesor de filosofía del Derecho en el ITAM; de derecho constitucional en El Colegio de México y de argumentación jurídica en la Facultad de Derecho de la UNAM. Escribe en la revista “Nexos”.

Los columnistas de El Gran Diario de México han analizado la propuesta en publicaciones como Sí a la reforma electoral, donde Javier Martín sostiene que los cambios en la ley son necesarios, pero no como probablemente los plantee la presidenta Sheinbaum: “fiel al obradorismo” y “regresiva” si se elimina la “representación proporcional”. Para el articulista, “urge corregir la sobrerrepresentación, que restituya y fortalezca la autonomía de los árbitros y que combata de verdad la corrupción y la simulación en el financiamiento de la política”.

Por otro lado, José Woldenberg escribió ¿Reforma electoral para qué y para quién?, donde recordó que “las últimas reformas en la materia fueron negociadas y elaboradas por el conjunto de los partidos políticos”, bajo consenso para que el marco normativo modelara la competencia y convivencia de la diversidad política. Wolndeberg planteó que, en el peor de los escenarios, “con las mayorías artificiales del oficialismo, se aprueben modificaciones a la medida del gobierno y su coalición sin tomar en cuenta las necesidades y exigencias de las oposiciones”.

