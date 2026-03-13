El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hizo un nuevo llamado al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para que apoyen la nueva iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo.

“Nosotros no tenemos ninguna injerencia, pero sí podemos hacer un llamado amplio al PT y al Verde para que intenten acompañarnos en este llamado Plan B de la reforma electoral, pero es una decisión de ellos. Yo creo que es lo correcto, es lo conveniente”, dijo.

El diputado Monreal les recordó a los partidos aliados de Morena que en el 2024 firmaron un compromiso para apoyar todas las iniciativas del régimen.

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“Todos firmamos hacia el mes de marzo-abril del año 24 un compromiso por escrito, todos, PT, Verde y Morena, de que acompañaríamos todas sus iniciativas. Nosotros vamos a actuar con consecuencia y con coherencia, no vamos, de ninguna manera, a dejarla sola”, expresó.

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