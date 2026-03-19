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Quien crea que en el libro biográfico que sacará pronto a la venta abordará su vida amorosa, puede desde ahora desencantarse porque no será así.

Norteña: memorias del comienzo” será el título del material que tentativamente saldría a la venta durante la primavera.

“Es más sobre mi relación con la música, las memorias se enfocan en algo y yo quería saber de dónde venía (la música) en mí”, dijo Venegas a pregunta expresa, durante un encuentro fugaz con la prensa, la noche de ayer.

La intérprete de “Me voy” y “Eres para mí” supo de su gusto por la música desde los ocho años de edad y ya durante su adolescencia fue apoyada por su familia para estudiar piano. Luego formó parte del grupo Tijuana No! por menos de un año, para luego en Monterrey hacer otra banda y decidiendo a mediados de los 90s, lanzarse como solista.

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La biografía la escribió en paralelo con la creación de su nuevo disco “Norteña”, que también saldrá pronto al público y cuyo primer sencillo “Tengo que contarte”, al lado de Natalia Lafourcade, acaba de ser difundido.

“El libro y el disco son cosas distintas. El disco es una celebración a mi tierra, todo está conectado y a la vez no (con el texto)”, señaló brevemente.

Sobre el sencillo, la artista de 55 años, se dijo feliz por poder grabarlo con una real amiga de la vida.

“A Natalia la amo y la admiro mucho, nos conocimos hace muchos años y al final es una canción que habla de amistad. Siempre nos hablamos así de ‘amiga, amiga’ entonces era lindo cantar con alguien así”, expresó Venegas.

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La cantante asistió a la premier del documental “Flamingos”, de Lorenzo Hagerman, donde es la narradora. El largometraje se estrena la semana próxima en salas nacionales.

El realizador dijo que eligió a la cantante por ser una voz natural, lejos de la científica que todo lo sabe.

“Es preciosa la historia, el texto, espero que todo mundo lo vea”, apuntó Venegas.

rad

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