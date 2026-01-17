La cantante y compositora mexicana Julieta Venegas anunció su Norteña Tour 2026.

A través de su cuenta de Instagram, compartió los detalles de su tour, "¡Estoy feliz de contarles que nos vamos de gira por México con Norteña! Estoy preparándoles muchas sorpresas y tengo muchas ganas de cantarles esta nueva etapa musical", comentó Venegas.

De acuerdo con la publicación, la gira, que se celebrará de mayo a junio, recorrerá más de 10 estados del pais: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz.

Las fechas del Norteña Tour 2026 son:

22 de mayo: Audiorama El Trompo , Tijuana, Baja California

, Tijuana, Baja California 23 de mayo: Plaza Calafia , Mexicali, Baja California

, Mexicali, Baja California 27 de mayo: Coliseo Centenario , Torreón, Coahuila

, Torreón, Coahuila 29 de mayo: Escenario GNP Seguros , Monterrey, Nuevo León

, Monterrey, Nuevo León 30 de mayo: Lienzo Charro , Ciudad Juárez, Chihuahua

, Ciudad Juárez, Chihuahua 04 de junio: Teatro Morelos , Toluca, Estado de México

, Toluca, Estado de México 05 de junio: Auditorio AREMA , Pachuca, Hidalgo

, Pachuca, Hidalgo 06 de junio: Auditorio Josefa Ortiz , Querétaro

, Querétaro 09 de junio: Teatro Manuel Doblado , León, Guanajuato

, León, Guanajuato 10 de junio: Auditorio CCU , Puebla

, Puebla 12 de junio: Auditorio Metropolitano , Orizaba, Veracruz

, Orizaba, Veracruz 14 de junio: Expo Tampico , Tampico, Tamaulipas

, Tampico, Tamaulipas 17 de junio: Auditorio Nacional , Ciudad de México

, Ciudad de México 20 de junio: Teatro Diana, Guadalajara, Jalisco

La preventa de boletos, mediante Banamex arrancará el próximo lunes 19 de enero y la venta general el martes 20.

La exintegrante de la agrupación musical Tijuana No! cuenta con nueve álbumes de estudio: Aquí (1998), Bueninvento (2000), Sí (2003), Limón y Sal (2006), Otra cosa (2010), Los momentos (2013), Algo sucede (2015), La enamorada (2019) y Tu historia (2022).

Algunas de sus canciones más conocidas son Andar conmigo, Bien o mal, Eres para mí, Ese camino, Lento, Limón y sal, Me voy y Te vi. De acuerdo con Spotify, posee 18 millones 542 mil 546 escuchas mensuales.

De forma reciente, participó en el filme 31 Minutos: Calurosa Navidad, dirigida por los creadores del programa chileno de televisión Álvaro Díaz y Pedro Peirano, producida por Aplaplac y Amazon MGM Studios, y estrenada en Amazon Prime Video el pasado 21 de noviembre de 2025.

En él, tocó el piano y cantó la canción Mi muñeca me habló de Flor Bovina.

