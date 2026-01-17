Cuando Spotify llegó por primera vez a México, en abril de 2013, a algunas de las integrantes de Electrify todavía les cambiaban los pañales y les enseñaban a caminar.

Por eso resulta sorprendente el andar breve pero vertiginoso de estas jóvenes, de entre 14 y 17 años, que hoy se plantarán frente a miles en uno de los recintos más grandes del país, el Estadio GNP Seguros, como teloneras de la banda de metal Avenged Sevenfold.

Integrantes de una nueva camada de la Generación Z, Ani, Ren, Adu y Emi se adentraron en el rock influenciadas por bandas tradicionalmente masculinas, así como por proyectos más recientes como The Warning, referencia cercana para muchas jóvenes rockeras en México.

“Las vimos en vivo hace unos años y ahí entendimos que el rock no solo se escucha, se siente. Ver a mujeres mexicanas en ese nivel nos hizo pensar que también era posible para nosotras”, dice Adriana “Adu” Mursec (bajo).

Desde Querétaro, la banda inició como un ensamble escolar impulsado por un maestro que detectó sus capacidades musicales. No pasó mucho para que las dos parejas de hermanas ganaran terreno en la escena con presentaciones dirigidas a su generación y a un público adulto.

La oportunidad llegó cuando Avenged Sevenfold se quedó sin telonero para su fecha en el país y lanzó una convocatoria para que las bandas interesadas enviaran un video mostrando su trabajo: Electrify fue la elegida entre muchas otras con mayor trayectoria.

“Lo hicimos (enviar el video) a último momento, en medio de la grabación. Al principio lo decíamos de broma, hasta que nos confirmaron que sí iba a pasar. Ahí entendimos que ya no era un sueño”, cuenta Anitza “Ani” Mursec (voz y guitarra), quien pide una oportunidad del público para que valoren sus capacidades.

“Lo que más molesta es que se nos subestime, que duden de si sabemos tocar o digan que nos va bien ‘solo por ser mujeres’. Aún así hemos visto personas que al inicio ‘tiraban hate’ y después reconocieron nuestro trabajo”, añade.

Con identidad propia

Aunque reconocen que el machismo persiste en el rock y el metal, las cuatro prefieren no pensar la música desde el género.

Destacan el valor del camino abierto por bandas femeninas como The Warning, pero apuestan por el rock como un espacio para todos.

“Si eres mujer y quieres tocar rock, pero sientes que no puedes porque ‘es un género de hombres’, olvídate de eso. Puedes ser parte de un nuevo movimiento que haga que el rock no sea de mujeres ni de hombres, sino de todos”, remarca Ani.

Su deseo, coinciden, es que el foco se centre en su música, más allá de cualquier bandera.

“Somos menores de edad, buscamos estar cómodas y ser nosotras; que la música hable por nosotras. Nuestras letras son de experiencias y planteamos conflictos, no soluciones cerradas”, dice Ani.