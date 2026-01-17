En el escenario del Teatro Metropólitan, el mismo donde han cantado leyendas como Gustavo Cerati, The Cranberries, King Crimson, Los Bunkers y Garbage, decenas de artistas mexicanos independientes recibieron un reconocimiento por su amor a la música, entre ellos León Azul, una agrupación que encuentra en la independencia el medio más honesto de expresión.

La banda que gusta hacer rock "lindo hecho en México", se coronó, en el Día del compositor en México, como Mejor Artista Rock en la edición 12 de los Monster Music Awards, una ventana que busca impulsar la música independiente.

León Azul recibe en el Teatro Metropólitan el galardón a Mejor Artista Rock en la edición 12 de los Monster Music Awards. Foto: Cortesía.

León Azul nació hace 11 años, en 2015, y desde entonces, el gusto por el rock ha hecho coincidir a sus tres integrantes, Juan Carlos, Enrique y Christian, para quienes fue una verdadera sorpresa el galardón, pero sobre todo una motivación, pues saben que su música está moviendo algo en quienes los escuchan.

"Una verdadera sorpresa y honor ya que han sido varios años de esfuerzo. Creemos que un premio no es un objetivo, pero si es un recordatorio de que tu música está moviendo algo. Es un gran motivador para seguir adelante", expresaron.

Los integrantes de León Azul, nacidos en Tehuacán, Puebla, encuentran un gran valor en la música independiente, la honestidad por encima de la búsqueda de números que suele mover al mainstream.

"La música siempre es y será un espacio para comunicar, la música independiente es el medio más honesto en el que podrás encontrar verdaderos mensajes; a diferencia de mainstream, no se buscan números, se busca decir algo. No es que se tenga algo en contra del mainstream… solo es una opinión".

Para el vocalista Juan Carlos Linares, el bajista Enrique Avendaño, y el baterista Christian Olguín, la música es el fuego de su existencia, lo que los mantiene en un estado natural y sin filtros, el complemento perfecto de sus vidas.

Los integrantes de León Azul en el Teatro Metropólitan: Christian Olguín, baterista; Juan Carlos Linares, vocalista; Enrique Avendaño, bajista. Foto: Cortesía.

"Para los tres es el fuego de la vida, cada uno tenemos a nuestras hermosas familias y eso le da un sentido inigualable. Sin embargo, la música es lo que al hombre (nosotros) nos mantiene en estado natural, salvaje, sin filtro, sin explicaciones, sólo porque tiene que ser así".

Entre sus canciones están "Aquí en la tierra se extraña un poco más", una colaboración con Ismael Salcedo de Los Daniels; "Súperlumínica", "Cenizas asimétricas", "Espíritu del León", "Evaporándome", "El ritual" y "Ve con él".

León Azul lanzará cuatro temas inéditos a lo largo de 2026, alista un tour nacional con algunos colegas importantes de la escena y están a expensas de lo que la música demande.

Los Monster Music Awards 2026 no sólo coronaron al rock, también a géneros como el pop, el regional mexicano, el rap urbano, el hip hop y el reggae; los galardones fueron otorgados a talentos de todas partes del país, desde Ecatepec e Iztapalapa en el estado de México, pasando por Tehuacán, Zacatlán y Tlaxcala, y hasta Monterrey, Ciudad Juárez, Ensenada, Tabasco Y Guadalajara.

rad