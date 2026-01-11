El heavy metal llega a nuestro país este año con una de las fechas más esperadas; Avenged Sevenfold vuelve a Ciudad de México con un show concierto con el que la banda marca su regreso tras una reprogramación obligada, luego de ocho años de ausencia.

Aquí te contamos todo lo que tienes que saber para llegar preparado a uno de los shows que más expectativas han generado en escuchas del género.

La cita es el sábado 17 de enero de 2026, en el Estadio GNP Seguros, un recinto que no estaba contemplado originalmente. El concierto iba a realizarse en el Estadio Harp Helú, pero las exigencias técnicas y de producción del espectáculo llevaron a trasladarlo a un espacio más grande.

Lee también: Estos son los conciertos que podrás disfrutar en enero

El show forma parte del "Life Is But A Dream… Latin America Tour", una gira que acompaña el disco más arriesgado y experimental de Avenged Sevenfold hasta la fecha. Tras una pausa obligada por problemas de salud de su vocalista M. Shadows, la banda decidió reprogramar sus fechas en la región este 2026.

Los boletos adquiridos previamente siguen siendo válidos, y la expectativa se ha multiplicado con el anuncio del cartel completo. Aún hay boletos disponibles en Ticketmaster.

Más que un concierto, la fecha en CDMX se siente como un festival concentrado en una sola noche. Avenged Sevenfold llegará acompañado por grandes nombres de distintas generaciones del rock y el metal:

Mr. Bungle

Scars on Broadway (el proyecto de Daron Malakian)

A Day to Remember

Banda nacional (por anunciar)

El resultado es una noche que va del metal experimental al metalcore, pasando por el hard rock y el punk, con públicos cruzándose desde temprano.

Lee también: Auditorio Nacional, el teatro más taquillero a nivel mundial en 2025

Horarios oficiales

Las puertas se abrirán desde la tarde y la música no se detendrá hasta la noche. Estos son los horarios confirmados:

16:00 hrs – Puertas

16:45 hrs – Banda nacional

17:30 hrs – Mr. Bungle

18:30 hrs – Scars on Broadway

19:30 hrs – A Day to Remember

21:00 hrs – Avenged Sevenfold

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

El Estadio GNP Seguros se ubica dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, una zona acostumbrada a recibir eventos masivos, por lo que hay varias formas prácticas de llegar:

Metro:La opción más común es Ciudad Deportiva (Línea 9, café). Desde ahí, el acceso es caminando; considera entre 10 y 15 minutos dependiendo del flujo de gente. Otra alternativa es Velódromo, también de la Línea 9.

Metrobús:Hay dos estaciones cerca al foro, UPIICSA y El Rodeo, ambas sobre la línea 2 (morada) que va de Tacubaya a Tepalcates.

Auto particular:Hay estacionamientos en la zona, pero suelen saturarse rápido en conciertos de esta magnitud. Si decides manejar, lo ideal es llegar con varias horas de anticipación o usar estacionamientos cercanos y caminar.

Apps de transporte:Funcionan bien para llegar temprano; a la salida, es recomendable caminar unos metros fuera del perímetro del estadio para evitar tarifas dinámicas y tráfico pesado.

¿Quiénes son Avenged Sevenfold?

Formada en 1999 en Huntington Beach, California, Avenged Sevenfold ha pasado del metalcore de "Sounding the Seventh Trumpet" y "Waking the 2Fallen" al heavy metal más clásico de "City of Evil" y "Hail to the King, la banda ha mutado sin perder su identidad.

Tras la muerte de su baterista fundador Jimmy The Rev Sullivan en 2009, el grupo logró reinventarse y mantenerse vigente. Hoy, con Brooks Wackerman en la batería, Avenged Sevenfold atraviesa una etapa creativa que apuesta por estructuras progresivas, conceptos ambiciosos y un discurso más introspectivo, visible en "Life Is But a Dream" de 2023.

Con más de 8 millones de discos vendidos, múltiples certificaciones de platino y presencia constante en listas de lo mejor del metal, la banda llega a México no solo presentando canciones de su último disco, se espera que como lo viene haciendo en otros países, toque clásicos que llevaba muchos años sin tocar como "Scream", "Save Me", "Chapter Four o Bat Country".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc