Rubén Albarran alzó la voz y pidió retirar el catálogo musical de Café Tacvba de Spotify debido a las inversiones de su fundador y director ejecutivo, Daniel Ek en Helsing, empresa dedicada a la creación de sistemas autónomos militares reforzados con inteligencia artificial, además del uso de la IA en la plataforma, malos pagos a artistas y los comerciales de reclutamiento para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que se transmitieron en el servicio gratuito de la aplicación en octubre del 2025.

Sin embargo, tras unas horas de que el “Pinche Juan” (uno de los nombres que el cantante usó en sus inicios), la compañía de streaming digital respondió con un comunicado en el que señala que pese a respetar el legado y la libertad de expresión de la agrupación mexicana, sus dichos no son ciertos.

Spotify apuntó que el uso de IA es para proteger a los artistas humanos, sobre la publicidad de reclutamiento de ICE, afirmaron que ya no se transmite y fue parte de una campaña gubernamental en varios medios de comunicación; en el apartado de Helsing, aseguraron que Spotify no apoya la guerra y ha dado apoyo a Ucrania, finalmente se autodenominan como la compañía que da mayores pagos a los cantautores, con el 70% de los ingresos.

Lee también: Café Tacvba y otros artistas que se han rebelado contra Spotify

Batman y Superman cuelgan la capa en HBO MAX

HBO MAX tiene planeada la eliminación de varios contenidos de su catálogo a partir del 31 de enero del 2025, entre las que se destacan varias de las aventuras animadas de Batman y Superman, mismas que podrían estar relacionadas con la compra de Warner Bros por parte de Netflix.

De los súper héroes que son propiedad de DC Comics, casa de historietas que es parte de los activos de Warner son nueve los contenidos que se despedirán de la plataforma de streaming y que posiblemente aterricen en una nueva para convivir con "Stranger Things" y compañía; se va de HBO MAX:

"Superman: La serie animada", "Batman del Futuro (Batman Beyond)", "Batman: El valiente (The Brave and the Bold)", "The Batman (2004)", "Linterna Verde: La serie animada", "All-Star Superman", "Superman: Hijo Rojo", "Batman: Mala Sangre", "Liga de la Justicia: Crisis en Tierras Infinitas – Parte Tres", “Tom y Jerry”, "Fenomenoide", "Don Gato y su pandilla", "Tom y Jerry Kids", "Pinky y Cerebro", "Jóvenes Titanes", "Los pequeños Looney Tunes", "Thundercats", "Scooby Doo ¿dónde estás?".

"Enredados" ya tiene protagonistas para live action

Teagan Croft interpretará a Rapunzel, mientras que Milo Manheim será el encargado de encarnar al carismático Flynn Rider en el live action de "Enredados" que iniciará filmaciones en junio del 2026 en Londres, así lo dio a conocer Walt Disney Studios a través de sus redes sociales.

La cinta tendrá en el apartado técnico a Michael Gracey, como director siguiendo el guión que corre a cargo de Jennifer Kaytin Robinson, mientras que la producción está en manos de Kristin Burr, y Lucy Kitada.

Teagan Croft y Milo Manheim interpretan a Rapunzel y Flynn Rider en la versión live-action de "Eredados". Foto: Instagram.

Guillermo del Toro, triste por la muerte de su hermano

Guillermo del Toro fue galardonado en los Premios de cine de Palm Spring con un sabor agridulce para el mexicano quien sobre el escenario anunció la muerte de su hermano mayor ocurrida unos días antes de la ceremonia.

Sin embargo, el director de “Frankenstein” afirmó que decidió asistir a la gala porque su película encaja muy bien con su situación actual, al hablar de la condición humana y cómo: “Incluso un corazón roto bombea la sangre y te impulsa a seguir adelante".

Graco continua con el legado de su padre, Sergio Sendel

El actor de 27 años Graco Sendel dio de qué hablar tras unirse al elenco de “Doménica Montero”, la nueva telenovela protagonizada por Angelique Boyer.

Angelique Boyer y Marcus Ornellas posan con Greco Sendel, los tres forman parte del elenco de "Doménica Montero".

El licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas que ya había mostrado sus dotes frente a cámara en "Reto 4 Elementos: La Liga Extrema" y "Mi Camino es Amarte" sorprendió por el parecido con su padre, el actor Sergio Sendel, de quien dicen los internautas heredó el talento actoral y la galanura.

rad