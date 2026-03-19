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La visita de Frankie Muniz a La Mole dejó varios momentos inolvidables, pero hubo uno en particular que se robó el show. Y es que, un grupo de fans decidió recrear uno de los episodios más recordados de “Malcolm el de en medio”, aquel en el que Dewey obliga a Malcolm, Reese y Craig a vestirse de princesa y cantar. Los asistentes aparecieron con los mismos trajes de la serie y lograron tomarse una foto con Muniz.

La imagen se volvió viral en cuestión de minutos y provocó todo tipo de comentarios. Uno de los participantes, Elvis Iván Torres Ventura, incluso compartió que el momento fue “un sueño cumplido” y reveló que los vestidos fueron hechos a mano por su esposa.

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Venta de merch no oficial pone de malas a Deny

La banda argentina Deny llegó a México para ofrecer un show en el Foro Indie Rocks!; sin embargo a su llegada al lugar se llevaron una desagradable sorpresa: ¡puestos vendiendo mercancía pirata con su nombre!. Los músicos no tardaron en mostrar su molestia en redes, dejando claro que para una banda emergente, cada camiseta oficial cuenta, si de ingresos hablamos.

La publicación no solo ciruló por todas las redes sociales, también desató en debate entre los usuarios. por las redes y los fans no tardaron en reaccionar. Algunos apoyaron a Deny; mientras que otros recordaron que otros artistas como Frank Iero, de My Chemical Romance, han usado mercancía no oficial en los escenarios.

La banda argentina se quejó de la mercancía no oficial. Foto: Instagram.
La banda argentina se quejó de la mercancía no oficial. Foto: Instagram.

Fallas de sonido en el Vive caen sobre Love of Lesbian y Enjambre

Los fans del Vive Latino tienen tanta experiencia y el oído tan entrenado que detectan de inmediato las fallas de sonido, y eso ocurrío el fin de semana durante las actuaciones de Love of Lesbian y Enjambre.

Y no solo los seguidores, hasta el publirrelacionista de la banda española reconoció que el sonido que provenía de las bocinas se escuchaba “raro, como mal, ¿no?”. Aunque se hacen pruebas de audio, nunca falta que algo falle en un encuentro musical de este tamaño, lo cual suele poner de malas a los artistas que tanto esperan su presentación.

La banda zacatecana tuvo problemas en su presentación. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL
La banda zacatecana tuvo problemas en su presentación. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

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