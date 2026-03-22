El final de “Doménica Montero” no solo cerró una historia, también reavivó un clásico debate entre fans de las telenovelas. En redes sociales comenzaron a comparar esta nueva versión con sus antecesoras: “La dueña”, protagonizada por Angélica Rivera, y “Soy tu dueña”, con Lucero. Aunque la versión actual, encabezada por Angelique Boyer, fue bien recibida por su tono más contemporáneo y sus actuaciones, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los más clavados del género.

Y es que la ausencia de una de las escenas más icónicas: el grito bajo la lluvia de “yo soy la dueña”, dejó a muchos con sensación de vacío. Usuarios en redes especularon que, al no llevar ese título, la escena ya no tenía sentido narrativo, pero aun así lamentaron no ver cómo Boyer habría reinterpretado ese momento que se volvió referente y material obligado de comparación en TikTok.

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La Chiquis (sin Rivera) huye de su tío Lupillo

Después de que Lupillo Rivera publicara su libro “Tragos amargos”, donde expuso una presunta relación amorosa entre una amiga de Jenni Rivera y su hija, ahora parece que a Chiquis, quien por cierto se quitó el Rivera, le “comió la lengua un gato”.

En la conferencia por el estreno de su nueva docuserie, la cantante se negó a responder si era verdad lo que expresó su tío en el libro y solo se refirió con seriedad: “No he tenido la oportunidad de hablar con él”.

Todo para que momentos después, el moderador le diera la palabra a otro periodista, evitando que profundizara en la polémica.

Chiquis Rivera en el escenario del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el primer día del Festival Arre. Foto: Vía Instagram Oficial Festival Arre.

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Lonche y Willito, una rivalidad sólo ante las cámaras

Pese a la rivalidad que han mostrado en las galas de Supernova Génesis, en las que se han dado hasta con la cubeta, Lonche y Willito siguen siendo amigos. En la presentación de Flor Vigna como la nueva retadora de Alana Flores hasta se arrojaron una botella de agua, pero al final ambos partieron entre risas en el mismo Uber, entonces la enemistad de los creadores de contenido sólo es para hacer show frente a las cámaras o las ganancias no dan para ir cada uno en su taxi.

Foto: Instagram oficial de Supernova.

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