Hablar de Lupillo Rivera es referirse a un hombre de carácter fuerte y que no se deja de nadie, pero también de alguien que tiene fama de enamoradizo y que le gusta mucho la fiesta. Pero Lupillo aseguró que no hay nada más alejado a la realidad.

“Yo siempre me he considerado una buena pareja, no soy una persona celosa, no soy alguien tóxico, pero sí me gusta tener a la mujer enamorada y darle su atención como debe de ser”, comentó el llamado Toro del corrido.

Él mismo ha dicho que su gran debilidad son las mujeres, algo que dejó de manifiesto en su libro Tragos amargos, donde no sólo abordo momentos importantes de su vida, también a sus amores.

Aún así, Lupillo no se considera un experto en el amor, porque cree que es un ámbito donde nunca paras de aprender, pero aseguró que ha adquirido mucho aprendizaje con cada una de sus relaciones.

“He tenido bastantes experiencias, he vivido mucho. Imagínense: yo empecé a trabajar desde los siete años de edad, entonces la vida me ha llevado y traído de todo”.

Es por eso que consideró muy acertado que lo hayan elegido como analista en un programa como ¿Apostarías por mí?, porque tiene el conocimiento y las vivencias necesarias para poder opinar sobre lo que suceda en este reality, donde famosos y sus parejas vivirán aislados y superando retos, con el objeto de ganar hasta 300 mil dólares.

Lupillo señaló que no formó parte de ¿Apostarías por mí? como participante porque apenas está iniciando su relación sentimental con la modelo dominicana Taina Pimentel y quiso darle la oportunidad a ella de decidir si entraban al reality, pero llegaron a la conclusión que era mejor esperar.

“Este es un formato muy diferente a otros realities que hay en la actualidad, porque además de experimentarlo en pareja, todo el tiempo estarán realizando retos, hasta para cocinar. Va a estar interesante cuando se revelen las parejas que sí pudieron lograr la meta y vean que apostaron muy bajo, ahí van a comenzar los problemas”.

Para el cantante, el factor detonante para los problemas va a ser el dinero, ya que son 300 mil dólares los que estarán en juego y la mujer, por lo regular, será la que está al cuidado del presupuesto del hogar.

“A veces los hombres no entendemos qué debemos guardar el dinero y es donde empiezan los problemas”, reconoció.

Sobre sus compañeros en la mesa de análisis del reality (la actriz argentina Cecilia Galleano y el experto en relaciones de pareja Jorge Lozano), el cantante adelantó que el público será testigo de polémica, confrontaciones y rivalidad.

“De eso se trata el show, pero va a ser una dinámica muy divertida porque nos llevamos bien los tres, nos entendemos y tenemos una misma meta: que este reality sea un éxito”.

Preparado para el hate

Consciente de que en este tipo de programas las pasiones suelen desbordarse, tanto dentro de la casa como fuera de ella entre los fans, Lupillo pide no tomarse las cosas tan a pecho ni convertir el reality show en una guerra.

Subraya que no se debe perder de vista que se trata de un juego y, para los famosos, de una experiencia.

“Es el mundo del espectáculo no me engancho mucho en los comentarios negativos, cuando ya no comenten cosas de mí, es cuando me voy a preocupar. El hate tiene que caer a fuerza, porque la gente se va a enganchar con alguna pareja y cuando yo la critique se me van a echar encima”.

Además, advierte que no esperen dulzura con él o con su otros dos compañeros de panel a lo largo de las nueve semanas que durará el reality, que inicia este 18 de enero por Las Estrellas y Vix.

“Les vamos a dar la cruda realidad, vamos a comentar todo directo y sin tapujos, a decir las cosas como son, ojalá no se incomoden los compas y las mujeres de todo México y Latinoamérica”.