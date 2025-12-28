Más Información

La historia de tomó por sorpresa a los usuarios de las redes sociales. En los últimos meses circularon varios videos en los que se le podía ver viviendo en las calles de California, desmejorado y aparentemente confundido.

En los 2000, Chase se convirtió en un rostro bastante conocido de la televisión infantil, gracias a su papel de Marti en la serie "El manual de supervivencia escolar de Ned". Ahora, no solo se encuentra alejado del ojo público, su situación ha vuelto a abrir el debate sobre la fama infantil.

Y es que, el caso de Tylor se une a una larga lista de exestrellas infantiles que han enfrentado crisis personales, problemas de adicciones, económicos o de salud mental tras crecer bajo la presión de la fama.

Amanda Bynes. Fue uno de los rostros principales de Nickelodeon y posteriormente del cine juvenil, sin embargo, en 2010 anunció que se tomaría un descanso alegando problemas de salud mental y abuso de sustancias.

Desde entonces, Bynes se convirtió en sinónimo de polémica: arrestos, crisis públicas y largos periodos bajo tutela judicial formaron parte de su lista de escándalos. La actriz se mantiene activa en redes sociales, donde ha sorprendido a sus seguidores por su cambio físico.

Bynes dejó la actuación y se convirtió en polémica. Foto: Captura de pantalla.
Bynes dejó la actuación y se convirtió en polémica. Foto: Captura de pantalla.

Macaulay Culkin. Siendo apenas un niño saltó al estrellato mundial por la cinta "Mi pobre angelito", lo que también lo puso en una exposición mediática extrema.

Con tan solo 18 años, contrajo matrimonio, pero dos años después enfrentó una sonada separación. Los problemas escalaron en 2004 cuando fue arrestado por posesión de marihuana, después de eso su vida se vio envuelta en problemas de abuso de sustancias y terminaron por sepultar su carrera.

Macaulay Culkin, el protagonista de "Mi pobre angelito". Foto: IMDB/AP.
Macaulay Culkin, el protagonista de "Mi pobre angelito". Foto: IMDB/AP.

Jennette McCurdy. Alcanzó fama mundial con “iCarly”, pero años después reveló los abusos, el control y la presión extrema que vivió durante su paso por Nickelodeon.

En su libro “I’m Glad My Mom Died”, detalló cómo la industria y su entorno personal afectaron su salud mental, llevándola a sufrir trastornos alimenticios, ansiedad y al abandono definitivo de su carrera en televisión.

La exactriz dejó la televisión tras revelar abusos. Foto: AP/Jason Redmond, archivo
La exactriz dejó la televisión tras revelar abusos. Foto: AP/Jason Redmond, archivo

Alexa Nikolas. Conocida por su participación en “Zoey 101”, ha denunciado públicamente el ambiente tóxico que vivió dentro del canal, incluyendo acoso y falta de protección a menores. En años recientes se ha convertido en una de las voces más críticas contra la industria infantil, señalando la normalización de abusos dentro de las producciones juveniles.

Instagram Alexa Nikolas.
Instagram Alexa Nikolas.

Orlando Brown. Actor de “Es tan Raven”, enfrentó una transición complicada tras salir de Disney y el circuito juvenil.

Ha tenido múltiples problemas legales y periodos de indigencia, además de episodios públicos de inestabilidad emocional.

Jake Lloyd. Conocido por interpretar a Anakin Skywalker niño en “Star Wars: Episode I”, se retiró de la actuación tras el acoso mediático y las críticas. Años después, fue diagnosticado con esquizofrenia y ha pasado por largos periodos de tratamiento psiquiátrico.

Lloyd le habría reprendido a su madre que le arruinó la vida. FOTO: Especial
Lloyd le habría reprendido a su madre que le arruinó la vida. FOTO: Especial

