Un nuevo video, grabado en las calles de California, volvió a poner a Tylor Chase, exestrella infantil de, en el centro de la polémica.

A principios de los 2000, Chase formó parte de una de las series más exitosas del canal: "El manual de supervivencia de Ned", donde tres adolescentes compartían consejos y trucos para sobrevivir a la secundaria.

Ahora, el intérprete de Martin Qwerly, se ha convertido en tendencia en las redes sociales pues fue visto viviendo en situación de calle.

En las imágenes, difundidas recientemente en plataformas como TikTok, se puede ver al actor a las afueras de un almacén, con un aspecto deteriorado, ropa sucia y desgastada, y aparentemente bajo el influjo de sustancias.

Además, cuando es cuestionado sobre quién es, él mismo confirma su identidad:

"¿Actuaste para Disney Channel?", le pregunta una mujer. A lo que él corrije: "Nickelodeon", para después dar el nombre del programa.

@newstruthxposed Former Nickelodeon Child Star Tylor Chase Spotted Unrecognizable and Homeless in California. #hollywood #tylerchase #actor #nickelodeon #celebrity ♬ original sound - newstruthxposed

Pero esta no es la primera vez que Tylor es captado en esta situación. En septiembre de este mismo año fue grabado por otra seguidora en la calle, mientras se aceraba a su auto para saludar:

“Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”, dijo en ese entonces.

La reaparición del actor volvió a generar debate en las redes, y es que hay quienes no solamente lamentaron su situación; sino que cuestionaron cómo el canal afectó a algunas de sus estrellas.

Y es que Chase no ha sido el único exactor de Nickelodeon con una vida trágica. Drake Bell confesó que fue abusado por un productor, mientras que Amanda Bynes, quien también formó parte de la empresa, terminó su carrera y se enfrentó con problemas de abuso de sustancias.

