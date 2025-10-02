Más Información

La vida de Taylor Chase, actor recordado por su participación en "El manual de Ned", dio un giro inesperado: pasó de la fama a vivir en situación de calle. Sin embargo, ha encontrado apoyo en un lugar que no imaginaba: sus propios seguidores.

Hace unas semanas, su nombre se volvió tendencia y conmovió a miles cuando la cuenta de TikTok @lethallalli difundió las primeras imágenes del intérprete, de 36 años, en una situación vulnerable. En los videos se le veía con un aspecto descuidado, también hablando lentamente a la cámara, mientras caminaba por las calles de Riverside, California.

Fans se movilizan para ayudarlo

Al verlo en esas condiciones, con ropa sucia y deteriorada, los admiradores comenzaron a organizar donaciones. La usuaria que viralizó el caso entregó personalmente lo recaudado al exactor de Nickelodeon: lo acompañó a bañarse, le dio ropa limpia, pertenencias nuevas y hasta lo ayudó a arreglarse.

Lee también:

Gracias a una campaña en GoFundMe, se reunieron mil 207 dólares, con los que se compraron zapatos, ropa, artículos de higiene y alimentos. En los nuevos videos, Chase aparece sonriente mientras revisa las bolsas con obsequios, es peinado y hasta se toma fotografías con sus seguidores.

También lo abrigaron para la noche con un gorro y una chamarra, además de regalarle una mochila para guardar sus cosas. La tiktoker explicó que incluso le preguntaron directamente qué necesitaba, y él pidió unas botas. Hasta ahora, no se sabe si ha recibido otro tipo de apoyo.

¿Quién es Taylor Chase?

Taylor Chase nació en septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos. Se hizo famoso por interpretar a Martin Qwerly en El manual de Ned, junto a Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw.

Lee también:

Después participó en otras series como Everybody Hates Chris y en la película Good Time Max (2007). También prestó su voz a Hank Newbern en el videojuego L.A. Noire (2011).

En 2014 abrió un canal de YouTube donde compartía poemas y actuaciones, aunque su último video fue publicado en octubre de 2021, permaneciendo inactivo desde entonces.

*Con información de César González.

