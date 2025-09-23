Tylor Chase, quien interpretó a Martin Qwerly en la serie infantil “El manual de Ned” (“Ned’s Declassified School Survival Guide”) de Nickelodeon, fue visto recientemente en situación de calle.

El actor de 36 años fue captado por una creadora de contenido de TikTok, quien lo reconoció en la calle y se percató de que se trataba de una estrella infantil muy recordada de la televisión.

¿Quién es Tylor Chase?

Tylor Chase nació el 6 de septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos. Saltó a la fama tras su papel como Martin Qwerly en “El manual de Ned”, donde actuó junto a Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw.

Además, participó en otras series como “Everybody Hates Chris” y en la película “Good Time Max” (2007). También prestó su voz al personaje de Hank Newbern en el videojuego LA Noire (2011).

En 2014, Chase creó un canal de YouTube donde subía videos compartiendo poemas y algunas actuaciones. Sin embargo, su último video fue de octubre de 2021, dejando de crear contenido.

El actor había estado fuera del ojo público durante años, por lo que sorprendió que se le viera en situación de calle, muy diferente a la imagen sonriente que mostraba en televisión, según lo captó la usuaria de TikTok @lethallalli.

Fans se organizan para apoyarlo

Usuarios de TikTok se movilizaron rápidamente para ayudar a Chase. Como resultado, se lanzó una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe, destinada a cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y estabilidad económica.

La creadora de contenido ha compartido actualizaciones sobre Tylor Chase y ha pedido a sus seguidores información sobre su paradero, aunque hasta el momento no ha sido localizado nuevamente.

El caso de Tylor Chase recuerda a otras estrellas de Hollywood que, tras alcanzar la fama, enfrentaron dificultades económicas y personales, como Margot Kidder, Loni Willison o Alma Delia Fuentes, quienes también terminaron viviendo en situación de calle, lejos de las cámaras y del reconocimiento del público.