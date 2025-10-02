La banda estadounidense Avenged Sevenfold (A7X) anunció la reprogramación de su esperado tour por Latinoamérica, ahora bajo el nombre “Life is but a dream… Latin America Tour 2026”.

Después de posponer sus presentaciones debido a problemas de salud de su vocalista M. Shadows, la agrupación confirmó que retomará los escenarios de la región en enero y febrero de 2026, con siete paradas claves que incluyen México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Puerto Rico.

La nueva fecha de Avenged Sevenfold en México

La Ciudad de México será una de las primeras paradas del tour. El 17 de enero de 2026, la banda se presentará en el Estadio GNP Seguros, un recinto con más capacidad que el estadio Alfredo Haro Helú y que se movió por temas de agenda deportiva.

El cartel contará con invitados de lujo: A Day To Remember, Daron Malakian and Scars on Broadway y Mr. Bungle, Poppy iba a ser la telonera de la fecha cancelada y esta vez no podrá acompañarlos.

Los boletos adquiridos para la fecha cancelada (11 de octubre de 2025 en el Estadio Harp Helú) seguirán siendo válidos. Además, habrá una nueva oportunidad para quienes aún no los tienen: la preventa Banamex será el 8 de octubre y la venta general el 9 de octubre, a través de Ticketmaster y en taquillas del inmueble.

¿Qué pasó con Avenged Sevenfold?

El ajuste en el calendario responde a un tema de salud. M. Shadows, vocalista de A7X, compartió en redes sociales que sufrió un hematoma en una de sus cuerdas vocales, la misma lesión que en 2017 lo llevó a cirugía por no detenerse a tiempo.

“Si lo cierro ahora, con unas semanas de reposo y meses de rehabilitación, podremos reagendar las fechas. Sé que es un golpe duro, pero debo tomar la decisión responsable. No quiero otra cirugía”, explicó en un video dirigido a sus fans.

Con reposo y rehabilitación, el cantante espera llegar en óptimas condiciones para el arranque del tour en 2026.

Avenged Sevenfold no visitaba Latinoamérica desde hace más de una década. Conformada por M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ y Brooks Wackerman, la banda ha consolidado su lugar como una de las más influyentes del metal moderno, gracias a su mezcla de heavy metal, hard rock y metalcore.

