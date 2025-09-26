Más Información

Después de más de una década sin pisar Latinoamérica, (A7X) había anunciado un tour para 2025 que incluía Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México y Puerto Rico. Sin embargo, hace un momento se dio un anuncio inesperado: la banda pospone todas las fechas hasta 2026 debido a una lesión en las cuerdas vocales de su vocalista, M. Shadows.

A través de un video en redes sociales, el cantante explicó que tras una serie de malestares en la garganta y revisiones médicas en Argentina, se le detectó un hematoma en una de sus cuerdas vocales. Esta es la misma lesión que sufrió en 2017 y que, en aquel entonces, lo llevó a cirugía por no detenerse a tiempo.

“Si lo cierro ahora, con unas semanas de reposo y meses de rehabilitación, podremos reagendar las fechas. Sé que es un golpe duro, pero debo tomar la decisión responsable. No quiero otra cirugía”, señaló el músico.

Con voz entrecortada, agregó que este será su último mensaje público por un tiempo, pues necesita descanso absoluto.

Las fechas que tendrán que esperar

La gira original de Avenged Sevenfold en América Latina 2025 incluía los siguientes conciertos:

  • Septiembre 25 – Buenos Aires, Movistar Arena
  • Septiembre 28 – Santiago, Movistar Arena
  • Octubre 2 – Curitiba, Pedreira Paulo Leminski
  • Octubre 4 – São Paulo, Allianz Parque
  • Octubre 8 – Bogotá, Movistar Arena
  • Octubre 11 – Ciudad de México, Estadio Alfredo Harp Helú
  • Octubre 14 – San Juan, Coliseo de Puerto Rico

A estas fechas se sumarían colaboraciones estelares con A Day To Remember, Mr. Bungle, Poppy y Karen Dió, dependiendo de la ciudad.

El grupo dejó claro que los shows no están cancelados, sino pospuestos. La idea es retomar la gira en 2026, una vez que Shadows complete su recuperación. Los fans tendrán que esperar un poco más, pero la promesa sigue firme: cuando regresen, lo harán con toda la potencia que caracteriza a una de las bandas más icónicas del metal moderno.

