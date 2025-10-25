Más Información

Lupillo Rivera asegura que no tiene intenciones de dañar a , asegura que sólo dice la verdad, que tuvo con la cantante una relación amorosa que duró siete meses, tiempo en el que la conocieron algunos de sus hijos y de la que guarda gratos recuerdos, también unas fotos que no publicó en la edición de su .

El cantante de 53 años afirma que si no publicó las fotos que tiene con Belinda no fue por miedo, sino por respetar las leyes que hay en cada país, pues en la edición publicada en Estados Unidos sí aparecen varias fotos de la intérprete de "Luz sin gravedad".

En el libro, Lupillo saca su lado más vulnerable y expone los momentos más dolorosos que han marcado su vida, incluyendo su batalla con una reciente enfermedad y su relación con su hermana, la icónica Jenni Rivera quien murió en un accidente aéreo en diciembre de 2012.

Lupillo Rivera no oculta detalles del romance con Belinda

Lupillo y Belinda, quienes se conocieron cuando trabajaron juntos en "La Voz", en 2019, se encuentran después de que la cantante denunciara a Lupillo por violencia digital y mediática, algo que no se esperaba el cantante, según lo confesó el cantante en el programa "Ventaneando".

Rivera dijo que en su casa sus hijos se sorprendieron por la respuesta legal de la cantante, ya que su padre "siempre habla bien de ella".

"Bien, siempre muy bien, sé que el error que se ha cometido es que no han leído el libro y brincan a conclusiones equivocadas", especificó.

Lupillo dijo que no ha sido notificado de manera oficial de las medidas de protección que las autoridades el otorgaron a Belinda y que va bien la contrademanda que él interpuso contra la cantante.

Lupillo negó que en el teléfono que extravió donde habían varias fotos con Belinda, hubiera alguna fotografía incómoda, y aseguró que los recuerdos que tiene de ella, fue la propia Belinda quien se los mandó a él.

"Ninguna, para empezar todas las fotos, videos y los recuerdos que tengo yo de ella , ella se las tomaba y ella me las mandaba a mi, yo nunca agarré mi celular y tomar una selfie", detalló.

Sobre por qué terminó el romance entre ellos, el cantante recordó que fue por una nota en la que aparece la cantante con alguien más.

"Una nota que subieron ustedes, la agarraron en un avión a un viaje a Miami, algo así, me mandaron a mi las fotos, yo la llamé inmediatamente y le dije 'no contestes nada, enciérrate o métete al carro, está pasando esto y esto'".

Para Lupillo enterarse de eso fue muy doloroso en su momento, aunque al paso del tiempo lo entendió como algo que es parte de la vida.

