Para comenzar el año entre música y sonrisas, el Juguetón 2026 cerró su histórica campaña con un concierto lleno de artistas, celebración y emociones, donde participaron figuras como El Bogueto, Majo Aguilar, Kevin Aguilar, entre muchos otros.

Dicho evento, que celebró su 31 aniversario, acabó con una cifra récord de 19 millones 837 mil 427 juguetes recolectados, los cuales fueron entregados a niñas y niños en situación vulnerable de todo el país.

A las 18:00 horas, las instalaciones de TV Azteca se transformaron en una verdadera fiesta. Niños y adultos disfrutaron de un espectáculo pensado para todas las edades, con una mezcla de música infantil, pop, regional mexicano y urbano.

Lee también Juguetes y paz mundial, las peticiones a los Reyes Magos

El encargado de abrir el evento fue Plim Plim, quien puso a cantar a los más pequeños con temas como “Abejita chiquitita”, a la par de que los niños coreaban: “Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización”, creando uno de los primeros momentos emotivos de la tarde.

Con el sol ocultándose, la cantante queretana Vanessa Franco subió al escenario para interpretar su tema “3 segundos”, despertando la curiosidad del público en una jornada que celebró los más de 30 años del Juguetón.

La nostalgia también se hizo presente cuando el elenco de “Mentiras, el Musical” apareció en el escenario caracterizado como Daniela, Dulce, Yuri, Lupita y Emmanuel, interpretando clásicos como “Maldita Primavera” y “Tiempos mejores”, llenándose de aplausos entre los amantes del teatro musical.

Mentiras: el musical en el concierto del Juguetón 2026

Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/PpE82iip1D — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) January 7, 2026

Lee también Entre coronas luminosas y globos, los Reyes Magos posan para la foto; tradición revive en el corazón de la CDMX

El ambiente continuó subiendo cuando Kevin Aguilar puso a bailar a las familias con temas del regional mexicano como “Más que amigos” y covers como “Ya lo sé que tú te vas”, logrando que chicos y grandes se unieran al festejo.

Por su parte, Viviann Baeza, cantante y conductora de Venga la Alegría, se presentó con temas como “Qué Agüite :C” y “Quiero decirte”, cantándole al desamor y animando al público a seguir celebrando el Día de Reyes.

Entre las sorpresas de la noche destacó la participación de La Sonora Dinamita, con la voz de Sandra Itzel, así como las presentaciones de Carolina Ross y La AdictivMT Duende, quienes llenaron el escenario de ritmo y energía.

Lee también Brugada reparte mega rosca de Reyes en el Ángel de la Independencia; invita a Reyes Magos a entregar juguetes

Uno de los momentos más esperados fue la llegada de El Bogueto, quien junto a Uzielito Mix cambió el ambiente a uno más urbano y de perreo. Durante su show, el cantante incluso subió al escenario a una niña que le pidió una fotografía, desatando la emoción del público. Temas como “Lamine Yamal” y “Cuando no era cantante” fueron coreados y bailados.

A pesar de que el ánimo bajó ligeramente tras su presentación, el cierre llegó con broche de oro gracias a Majo Aguilar, quien apareció acompañada de mariachi. Con su potente voz interpretó “Quiero un amor” y sorprendió al improvisar “Déjame vivir”, dejando al público con ganas de más y tocando otros temas que causaron alegría.

Así concluyó el concierto del Juguetón 2026, una edición que reafirmó el impacto de esta campaña impulsada por Grupo Salinas, TV Azteca y Fundación Azteca, llevando la magia de los Reyes Magos a millones de niñas y niños en todo México.

Foto: César Olivares / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft