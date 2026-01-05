Más Información

Tensión en Venezuela; reportan disparos cerca del Palacio Presidencial de Miraflores

Tensión en Venezuela; reportan disparos cerca del Palacio Presidencial de Miraflores

Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso

Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso

Consejo de Seguridad de la ONU critica intervención en Venezuela; acusan a EU de violar derecho internacional

Consejo de Seguridad de la ONU critica intervención en Venezuela; acusan a EU de violar derecho internacional

México condena ante la ONU "agresión militar" de EU a Venezuela; pone en "grave riesgo" estabilidad de Latinoamérica, advierte

México condena ante la ONU "agresión militar" de EU a Venezuela; pone en "grave riesgo" estabilidad de Latinoamérica, advierte

Tren Interoceánico: Defensa de tres víctimas presentan denuncia ante FGR; van contra autoridades y contratistas

Tren Interoceánico: Defensa de tres víctimas presentan denuncia ante FGR; van contra autoridades y contratistas

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

Previo a la llegada de los , decenas de familias acudieron a sacarse una fotografía con estos tres personajes del lejano oriente en los escenarios que se instalaron en una feria localizada sobre avenida Hidalgo, en el centro de la Ciudad de México.

Padres, madres, niños y parejas se encontraban gustosos haciendo fila para obtener este bonito recuerdo que perdurará en su memoria y físicamente.

Había dos precios para las fotos: la fotocalendario a 250 pesos, y a 350 pesos la foto con marco.

Feria frente a Bellas Artes y la Alameda (05/01/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Feria frente a Bellas Artes y la Alameda (05/01/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Lee también

Martz Serrano acudió con su familia a estos escenarios para preservar esta tradición, y para inculcarle a su hijo de 2 años la ilusión de los Reyes Magos.

“Tengo un hijo de 2 años y está toda esta ilusión y fantasía por los Reyes Magos que yo también tenía cuando era niña, y estaría muy bonito pasarle a mi hijo toda esa ilusión de la magia”, comentó la mujer que acudió desde la alcaldía Iztacalco.

Precios para sacarse la foto del recuerdo con los Reyes Magos (05/01/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Precios para sacarse la foto del recuerdo con los Reyes Magos (05/01/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Miguel Estrada acudió, como cada año, con su esposa y sus dos hijos para tomarse la foto con Melchor, Gaspar y Baltasar. “Es muy bonita para ellos toda esta magia de los Reyes Magos”.

Lee también

Indicó que los precios se le hacían bastante accesibles.

Los escenarios en donde estaban los Reyes Magos también tenían las figuras del ángel y el Niño Dios, y otros de caricaturas como Frozen, Lilo y Stich, y Toy Story.

Se vendían coronas luminosas de a 20 pesos, y a pesar del llamado de las autoridades, se ofertaban globos para que las y los niños pudieran enviar su carta a los reyes del lejano oriente.

Reyes Magos ofrecen diversos escenarios para tomarse una foto (05/01/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Reyes Magos ofrecen diversos escenarios para tomarse una foto (05/01/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Además de los escenarios, había juegos mecánicos que eran disfrutados por los niños y no tan niños. Los pequeños se entretenían en el carrusel, gusanos y rueda de la fortuna; mientras que los grandes gozaban en el Dragón, las arañas y el kilahuea.

Lee también

La comida no podía faltar en esta feria, las y los visitantes podían degustar de tacos, hamburguesas, alitas, brochetas, papas y churros, para todos los gustos.

Como toda buena feria, tampoco podía faltar el pan. Personal de la Secretaría de Gobierno se encontraba vigilando que los puestos no se colocaran en lugares prohibidos.

Decenas de personas en la feria frente a la Alameda (05/01/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Decenas de personas en la feria frente a la Alameda (05/01/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]