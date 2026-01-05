Más Información
El Gobierno de la Ciudad de México anunció los lugares donde se podrá celebrar la llegada de los Reyes Magos la noche de este 5 de enero con juegos para las niñas y los niños.
A través de sus redes sociales, detalló que las celebraciones serán distintos parques de la ciudad, incluyendo el Deportivo San Gregorio en la alcaldía Xochimilco y el Parque Juego de Palos en Milpa Alta, ambos a las 15:00 horas.
Detalló que el Parque de la Consolación en Coyoacán abrirá sus actividades a las 17:00 horas, mientras que el Parque Aguascalientes en Venustiano Carranza y el Parque Calpulli en Azcapotzalco recibirán a las familias a las 16:00 horas.
Recordaron que los asistentes podrán acompañar la tradicional mega rosca en el Ángel de la Independencia, disponible desde las 10:00 horas para toda la ciudadanía.
“Este lunes 5 de enero de 2026, la magia de los Reyes Magos llena la #CapitalDeLaTransformación con sonrisas, juegos y momentos inolvidables para las niñas y los niños” dijeron en sus redes sociales.
Reyes Magos enfrentarán el frío en la capital; activan alerta amarilla en seis alcaldías para la madrugada del 6 de enero
