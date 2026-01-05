Reyes Magos 2026 en CDMX: ¿dónde comprar juguetes buenos, bonitos y baratos? Aquí te lo decimos

Cada 5 de enero, con motivo del Día de Reyes, la compra de juguetes se convierte en una de las principales actividades para miles de familias en la Ciudad de México. En esta fecha, la búsqueda se centra en encontrar opciones accesibles que permitan mantener la tradición sin que el gasto afecte la economía familiar al inicio del año.

La capital del país cuenta con una amplia red de mercados, tianguis y tiendas especializadas en la venta de juguetes baratos. En estos espacios es posible encontrar productos para distintas edades, así como puntos de venta con precios de mayoreo, descuentos por volumen y promociones propias de la temporada de Reyes Magos.

Además de los establecimientos formales, los mercados tradicionales tienen un papel relevante durante esta celebración. En ellos se ofrecen desde juguetes clásicos hasta artículos que han ganado popularidad en los últimos meses, lo que facilita la comparación de precios y opciones en un solo recorrido.

¿Dónde comprar juguetes buenos, bonitos y baratos en CDMX?

El Callejón Girón, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX, es uno de los sitios más concurridos durante el Día de Reyes. En esta zona se concentran locales y puestos dedicados exclusivamente a la venta de juguetes, con un catálogo que incluye tanto artículos tradicionales como productos recientes.

Otro punto destacado es La Merced y la zona de Mixcalco, reconocidas por la venta de mercancía por mayoreo. Comprar varios juguetes en estos lugares permite acceder a precios más bajos y a una oferta amplia para diferentes rangos de edad.

En el sur de la ciudad, el Tianguis de La Bola, ubicado en la zona del Ajusco, se suma cada año a la venta de juguetes por el Día de Reyes. Durante estas fechas se instalan puestos temporales con diversas opciones, por lo que se recomienda acudir con tiempo para recorrer el lugar.

En la zona norte de la capital se encuentra la Juguetería Buen Tono, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Este establecimiento es una opción recurrente para quienes buscan juguetes a precios accesibles y con disponibilidad durante toda la temporada de Reyes Magos.

Ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, el Tianguis de la San Felipe de Jesús, conocido como La San Fe, destaca por su enorme extensión y variedad de productos. Es considerado el tianguis más grande de Latinoamérica y, durante la temporada de Reyes Magos, se transforma en uno de los principales puntos de compra en la Ciudad de México.

En sus pasillos es posible encontrar desde juguetes de moda y muñecas hasta bicicletas, patines y consolas de videojuegos.

Finalmente, HiroToys, también ubicada en el Centro Histórico, ofrece un catálogo variado con artículos de distintos precios y características, lo que permite elegir de acuerdo con el presupuesto y la edad de quien recibirá el regalo.

