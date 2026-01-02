La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ha abierto 62 carpetas de investigación por la venta de suelo de conservación, informó la dependencia.

Además, en 2025 se ejecutaron 15 órdenes de aprehensión y se detuvo a 13 personas relacionadas con este delito, y se obtuvo el mismo número de vinculaciones.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la titular de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), Mitzi León Gómez, indicó que en la Ciudad de México hay dos grandes grupos criminales dedicados a la venta de suelo de conservación, los cuales operan en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan.

“Hemos detectado grupos organizados de personas que se dedican a la venta de terrenos en áreas naturales. ¿Dónde lo hemos detectado? Es en Xochimilco, también en San Francisco Tlalnepantla y también en Tlalpan”, precisó.

La funcionaria descartó que en este delito y grupos exista participación del crimen organizado.

En su edición impresa del 14 de diciembre de 2025, EL UNIVERSAL documentó que la venta de suelo de conservación se realiza a través de redes sociales con la participación de grupos criminales y de los propios ejidatarios, con ganancias desde 100 mil pesos por un predio de 200 metros cuadrados hasta 2 millones de pesos, según datos de la Fiscalía General de Justicia.

Las localidades donde más investigaciones se han judicializado y realizado más detenciones por este delito son Zacapa, Santa Cecilia Tepetlapa y San Francisco Tlalnepantla.

La forma en que operan estos grupos es ofreciendo lotes a precios muy bajos y realizando cobros semanales, bajo la promesa de escriturar la propiedad al concluir los pagos a los defraudadores, indicó.

No obstante, las autoridades de la fiscalía también tienen ubicadas en otras alcaldías a más personas que defraudan a la gente que busca hacerse de una propiedad.

Estos criminales no cuentan con la misma estructura y organización que los dos grupos principales, detalló la titular de FIDAMPU.

“Sí tenemos detectados en otras alcaldías personas que se dedican a esto; sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que no están tan estructurados como, por ejemplo, en Xochimilco, sí operan, pero de la información que tenemos, son dos, tres personas que andan por ahí solitos, sin un jefe, ofreciendo los lotes”.

Dentro de las investigaciones que la fiscalía especializada ha realizado, se tienen registrados montos por 120 mil hasta 500 mil pesos por la venta de una propiedad de suelo de conservación.

De acuerdo con la fiscal, quienes se establecen en un área donde no está permitido vivir muchas veces lo hacen con desconocimiento de que es ilegal.

“En muchas ocasiones esto ocurre por falta de conocimiento de que no se puede habitar en esa zona. Entonces, quienes estén viviendo ahí básicamente están cometiendo un delito, es un delito ambiental, que es cambio de uso de suelo”.