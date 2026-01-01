Más Información
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la contingencia ambiental atmosférica activada desde la mañana de este jueves 1 de enero.
La CAMe informó que la mala calidad del aire se debió a la quema de pirotecnia durante las celebraciones por el año nuevo.
La medida fue implementada en las alcaldías de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco en de la CDMX.
Pese a que no se activó el doble Hoy No Circula, el día de mañana, 2 de enero, se aplicará de manera cotidiana.
¿Qué autos que no circulan este 2 de enero?
- Vehículos con engomado azul
- Terminación de placa 9 y 0
- Holograma 1 y 2
- Quedan exentos los autos con holograma 00 y 0, así como autos eléctricos e híbridos
¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula?
El Doble Hoy No Circula se activa cuando la CAMe activa una fase por contingencia ambiental por una mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, imponiendo restricciones adicionales a los vehículos.
