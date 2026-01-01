Se mantiene contingencia ambiental regional en el sureste del Valle de México; persiste mala calidad del aire

Más Información
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se mantiene la fase I de contingencia ambiental atmosférica regional por partículas PM2.5 y sus medidas para el sureste del Valle de México.
En un comunicado, la CAMe precisó que datos del sistema de monitoreo de la calidad del aire de la Ciudad de México, muestran que a las 15:00 de la tarde, continúan altas las concentraciones de partículas PM2.5 producidas por la quema masiva de pirotecnia y fogatas durante la noche de ayer y madrugada de este 1 de enero, así como por la escasa ventilación que impide la dispersión de los contaminantes.
Debido a esto, aún se registra mala calidad del aire principalmente en las zonas centro y sureste del Valle de México.
cr
