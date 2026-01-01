Más Información

Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos

Reportan alrededor de 40 muertos y 115 heridos por incendio en bar de Suiza durante festejos de Año Nuevo

VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza

Se mantiene contingencia ambiental regional en el sureste del Valle de México; persiste mala calidad del aire

¡No guardes la cobija del tigre! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 6 alcaldías de CDMX para este 2 de enero de 2026

Ataque durante los primeros minutos del 2026 deja un policía muerto y otro lesionado en Tocumbo, Michoacán; los criminales lograron huir

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se mantiene la por partículas PM2.5 y sus medidas para el sureste del Valle de México.

En un comunicado, la CAMe precisó que datos del sistema de monitoreo de la de la Ciudad de México, muestran que a las 15:00 de la tarde, continúan altas las concentraciones de partículas PM2.5 producidas por la durante la noche de ayer y madrugada de este 1 de enero, así como por la escasa ventilación que impide la dispersión de los contaminantes.

Debido a esto, aún se registra mala calidad del aire principalmente en las zonas centro y sureste del Valle de México.

