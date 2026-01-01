Más Información

Tras casi 11 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer la suspensión de la regional por partículas PM2.5 en el sureste del Valle de México, la cual se activó la mañana de este 1 de enero, a causa de la quema de por las celebraciones de año nuevo.

En un comunicado, la CAMe precisó que la calidad del aire ha mejorado paulatinamente, por lo que a las 20:00 de la noche, la mayoría de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, registraba una calidad del aire para partículas PM2.5 aceptable y buena.

“La tendencia es a la disminución de las concentraciones, dada la ventilación que se ha presentado en las últimas horas y de las condiciones meteorológicas que ha permitido la dispersión de los contaminantes”, precisó la Comisión.

Cerca de las 9:00 de la mañana, la CAMe activó la contingencia ambiental regional que implicó restricciones y medidas para cuatro alcaldías de la CDMX: , Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco; así como los municipios mexiquenses de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

