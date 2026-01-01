El festejo de Año Nuevo congregó a más de 40 mil personas, entre habitantes locales y visitantes, quienes disfrutaron de una noche marcada por la música, la convivencia y un ambiente festivo que reafirmó a Mazatlán como un destino seguro, hospitalario y vibrante para recibir el 2026.

La celebración, de carácter gratuito, se llevó a cabo en la zona de las letras de Mazatlán, sobre el malecón, y contó con la participación del artista Roberto Junior, quien fue el encargado de amenizar la velada para dar la bienvenida al nuevo año. El evento incluyó además música en vivo, juegos pirotécnicos y un espectáculo de drones que iluminó el cielo del puerto.

Más de 40 mil personas dan la bienvenida al 2026 en Mazatlán (01/01/2026). Foto: Especial

Este tipo de actividades contribuyen a fortalecer la convivencia social en Mazatlán, al generar bienestar y ofrecer espacios de esparcimiento para la ciudadanía y los visitantes.

El Gobierno de Sinaloa refrendó su compromiso de continuar impulsando eventos que promuevan la unión familiar, el sano entretenimiento y el orgullo por Mazatlán.

