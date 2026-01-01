Más Información

Detectan primer caso de gusano barrenador en Edomex; autoridades emiten alerta sanitaria

Detectan primer caso de gusano barrenador en Edomex; autoridades emiten alerta sanitaria

Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos

Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos

Así era Le Constellation, el bar en un destino del jet set internacional que se incendió y dejó 40 muertos en Suiza

Así era Le Constellation, el bar en un destino del jet set internacional que se incendió y dejó 40 muertos en Suiza

VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza

VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza

Se mantiene contingencia ambiental regional en el sureste del Valle de México; persiste mala calidad del aire

Se mantiene contingencia ambiental regional en el sureste del Valle de México; persiste mala calidad del aire

Entra en vigor incremento del 13% al salario mínimo general; Morena celebra año “de justicia social”

Entra en vigor incremento del 13% al salario mínimo general; Morena celebra año “de justicia social”

El congregó a más de 40 mil personas, entre habitantes locales y visitantes, quienes disfrutaron de una noche marcada por la música, la convivencia y un ambiente festivo que reafirmó a Mazatlán como un destino seguro, hospitalario y vibrante para recibir el 2026.

La celebración, de carácter gratuito, se llevó a cabo en la zona de las letras de Mazatlán, sobre el malecón, y contó con la participación del artista Roberto Junior, quien fue el encargado de amenizar la velada para dar la bienvenida al nuevo año. El evento incluyó además música en vivo, y un espectáculo de drones que iluminó el cielo del puerto.

Más de 40 mil personas dan la bienvenida al 2026 en Mazatlán (01/01/2026). Foto: Especial
Más de 40 mil personas dan la bienvenida al 2026 en Mazatlán (01/01/2026). Foto: Especial

Lee también

Este tipo de actividades contribuyen a fortalecer la convivencia social en Mazatlán, al generar bienestar y ofrecer para la ciudadanía y los visitantes.

El Gobierno de Sinaloa refrendó su compromiso de continuar impulsando eventos que promuevan la unión familiar, el sano entretenimiento y el orgullo por Mazatlán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]