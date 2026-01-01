Más Información
Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos
Así era Le Constellation, el bar en un destino del jet set internacional que se incendió y dejó 40 muertos en Suiza
VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza
Se mantiene contingencia ambiental regional en el sureste del Valle de México; persiste mala calidad del aire
El festejo de Año Nuevo congregó a más de 40 mil personas, entre habitantes locales y visitantes, quienes disfrutaron de una noche marcada por la música, la convivencia y un ambiente festivo que reafirmó a Mazatlán como un destino seguro, hospitalario y vibrante para recibir el 2026.
La celebración, de carácter gratuito, se llevó a cabo en la zona de las letras de Mazatlán, sobre el malecón, y contó con la participación del artista Roberto Junior, quien fue el encargado de amenizar la velada para dar la bienvenida al nuevo año. El evento incluyó además música en vivo, juegos pirotécnicos y un espectáculo de drones que iluminó el cielo del puerto.
Lee también Escuela de bachillerato se incendia en Guanajuato; presuntamente, habría sido a causa de pirotecnia
Este tipo de actividades contribuyen a fortalecer la convivencia social en Mazatlán, al generar bienestar y ofrecer espacios de esparcimiento para la ciudadanía y los visitantes.
El Gobierno de Sinaloa refrendó su compromiso de continuar impulsando eventos que promuevan la unión familiar, el sano entretenimiento y el orgullo por Mazatlán.
Recuento 2025: Inundaciones, accidentes, marchas y campos de exterminio; estos son algunos de los hechos que impactaron al país
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]