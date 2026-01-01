Más Información
Guanajuato, Gto.- Dos aulas del bachillerato Sabes se incendiaron y quedaron en cenizas la madrugada de este 1 de enero, presuntamente por las chispas de juegos pirotécnicos, en la comunidad La Sauceda, de esta capital.
Las llamas atrajeron a los pobladores, quienes alertaron al Sistema de Emergencias 911 sobre el siniestro.
Elementos de Protección Civil y Bomberos se trasladaron de inmediato al plantel educativo y se percataron del fuego en dos salones portátiles de estructura de lámina.
El mobiliario y material didáctico fueron consumidos por completo.
Los bomberos realizaron labores de sofocación y enfriamiento hasta lograr controlarlo y evitaron que los daños se extendieran.
La coordinación de Protección Civil informó que dos aulas presentaron pérdida total, ya que en su interior había materiales plásticos, papel, libros, butacas de metal y madera, y la estantería.
La directora del bachillerato e integrantes de la Policía Escolar se presentaron en el plantel con el objetivo de brindar apoyo, realizar recorridos preventivos y emitir recomendaciones.
También acudieron ante el Ministerio Público a denunciar el hecho a efecto de que se lleven a cabo los peritajes necesarios.
La dirección de Protección Civil hizo un llamado a evitar el uso de pirotecnia durante esta temporada, especialmente en zonas cercanas a escuelas, viviendas y áreas con pastizal, así como a reportar de inmediato cualquier emergencia.
En un comunicado, el Gobierno Municipal de Guanajuato capital refrenda su compromiso de actuar de manera oportuna y coordinada para salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio.
