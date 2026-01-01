Detectan primer caso de gusano barrenador en Edomex; autoridades emiten alerta sanitaria

Más Información

Toluca, Méx.- La Secretaría del Campo emitió una alerta por el detectado en una cabra, en el municipio de Tlatlaya, siendo el primer caso registrado en el .

De acuerdo con la la llamada “gusanera” se detectó en la herida de una cabra que no fue atendida, lo que llevó a las autoridades a reforzar la estrategia de prevención.

El caso fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica), y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

Información sobre gusano barrenador detectado en una cabra en Edomex (01/01/2026). Foto: Especial
Ante ello, autoridades estatales y federales, en conjunto con organizaciones ganaderas, continúan con la búsqueda activa de posibles casos; no obstante, hasta el momento la alerta sanitaria se mantiene en fase preventiva.

Antonio Huerta Alba, Director de Sanidad de la Secretaría del Campo, exhortó principalmente a las y los ganaderos de la región sur del estado, a reportar de inmediato cualquier avistamiento sospechoso, por lo que recomendó revisar diariamente el ganado, con énfasis en la detección oportuna de heridas; además de lavar, limpiar y desinfectar cualquier lesión detectada.

Principales factores

Información sobre gusano barrenador detectado en una cabra en Edomex (01/01/2026). Foto: Especial
El mecanismo de infestación ocurre cuando la hembra adulta del gusano barrenador deposita sus huevecillos en heridas recientes o mucosas, como la nariz, el ombligo de animales recién nacidos o los genitales tras el parto.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran los procedimientos quirúrgicos realizados sin cuidados posteriores adecuados, como la castración o el descorne; y heridas provocadas por accidentes o peleas entre animales.

Asimismo, se indicó la importancia de aplicar polvo curativo y preventivo en las heridas, y en caso de detectar gusaneras activas, reportarlas de inmediato.

La dependencia del gobierno estatal enfatizó que es poco probable que el gusano barrenador se extienda a otras zonas de la entidad e informó que en próximos días se realizará una reunión con los presidentes municipales y organismos ganaderos del sur del Estado de México y el Gobierno Federal para fortalecer la estrategia de prevención, atención y difusión contra el gusano barrenador.

