Naucalpan, Mex.- El gobierno del Estado de México informó que habrá cortes a la circulación por los trabajos de reconstrucción en el Periférico Norte, obra que abarcará 108 kilómetros de superficie.

Sin precisar aún la fecha de inicio del proyecto, a través de redes sociales dieron a conocer las vías alternas que podrán ser utilizadas por los automovilistas en dirección del Toreo a Tepotzotlán y también en el sentido del pueblo mágico a Naucalpan.

Uno de los tramos a pavimentar, es el que va del sentido de Toreo a Tepotzotlán. El cual comprende de los límites de la Ciudad de México al entronque con Río San Joaquín, por lo que la autoridad estatal sugiere tomar vías alternas.

Leer también: Activan fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en el sureste del Valle de México

Vías alternar por cortes a la circulación por obra en Periférico Norte (01/01/2026). Foto: Especial

Las sugerencias son circular por la Avenida Ingenieros Militares, la calle Rafael Reyes Espíndola, Avenida Rodolfo Gaona y reincorporarse en Río San Joaquín, al tramo recientemente pavimentado con concreto hidráulico por el gobierno municipal de Naucalpan.

Y en el sentido de Tepotzotlán al Toreo, el gobierno del Estado de México rehabilitará un tramo que va de la entrada al pueblo mágico a casi llegar al Libramiento Sur.

La alternativa a la circulación es transitar por la Avenida Insurgentes, continuar por la calle del Balneario y salir de nuevo a la vialidad por la Avenida del Trabajo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr