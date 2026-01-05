Más Información

Personal de de la alcaldía Álvaro Obregón sofocó un incendio que se registró en un domicilio particular de la colonia Palmas, el cual habría sido provocado por una fuga de gas.

Tras recibir el llamado de auxilio, los rescatistas acudieron a la vivienda ubicada en la calle El Fanal. Al interior del inmueble se encontraban cuatro perros, los que fueron rescatados antes de iniciar la extinción del .

Asimismo, paramédicos atendieron a dos mujeres por crisis nerviosa e inhalación de monóxido de carbono, sin que se requiriera su traslado al hospital.

Una vez controlado el incendio se realizó la remoción de escombros y la mitigación de riesgos. También se analizó la causa del siniestro y se determinó que fue una falla en el regulador de un tanque de gas LP.

Elementos de Protección Civil rescataron a cuatro perros. (05/01/25) Foto: Especial
La alcaldía Álvaro Obregón puso a disposición el número de emergencia 555272-0222 para solicitar ayuda las 24 horas del día.

