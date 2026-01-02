La explosión de un tanque de gas en un negocio de comida, ocurrida en la ciudad de Puebla, dejó 14 personas heridas, entre ellos menores de edad.

El accidente se registró en la zona de la unidad habitacional Agua Santa, donde hubo una fuga de gas y posterior explosión de un tanque.

La onda expansiva, ocurrida en un comercio de venta de birria, alcanzó a clientes y trabajadores, los cuales sufrieron quemaduras en diversas partes del cuerpo.

La Coordinación General de Protección Civil Estatal informó que brindaron atención prehospitalaria a 14 personas que resultaron lesionadas, las cuales fueron trasladas a centro hospitalarios.

Al sitio acudieron efectivos de distintas corporaciones de auxilio y policiales para dar atención a heridos y acordonar la zona.

