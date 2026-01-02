Más Información

Muere mujer en San Marcos, Guerrero, tras sismo de este 2 de enero; confirman daños en zona del epicentro, en Chilpancingo y Acapulco

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Sismológico registra 420 réplicas, tras sismo de 6.5 este viernes en Guerrero; hay 12 lesionados y una persona fallecida en CDMX

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Sheinbaum pide a Segob ampliar protección a periodistas tras caso de Rafael León; "por encima de todo está la libertad de expresión"

La en un negocio de comida, ocurrida en la ciudad de , dejó 14 personas heridas, entre ellos menores de edad.

El accidente se registró en la zona de la unidad habitacional Agua Santa, donde hubo una y posterior explosión de un tanque.

La onda expansiva, ocurrida en un comercio de venta de birria, alcanzó a clientes y trabajadores, los cuales sufrieron quemaduras en diversas partes del cuerpo.

La Coordinación General de Protección Civil Estatal informó que brindaron atención prehospitalaria a 14 personas que resultaron lesionadas, las cuales fueron trasladas a centro hospitalarios.

Al sitio acudieron efectivos de distintas corporaciones de auxilio y policiales para dar atención a heridos y acordonar la zona.

