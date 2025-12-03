Jorge Garralda encabeza el Juguetón 2025 como lo ha venido haciendo desde hace 31 años, con la misión de llevar un regalo y una sonrisa a la mayor cantidad de niños posibles gracias a los donativos de la gente.

La dinámica es prácticamente la misma que las ediciones anteriores, aunque con pequeños cambios que pretenden dar una mejor experiencia aquellos que abran su corazón y ayuden a que miles de pequeños mexicanos se lleven un recuerdo imborrable.

La villa juguetón ya abrió sus puertas, en ella, Jorge Garralda y TV Azteca se han adaptado a los tiempos modernos, pues, además del regreso de atracciones que ha sido un éxito como “El refugio del jaguar” en el que los niños pueden aprender de estos animales al punto de saber cómo se siente una verdadera legua de este letal felino o la pista de hielo que este 2025 es más grande.

Además los videojuegos son parte importante del evento, ya que hay varias consolas disponibles para que chicos y grandes disfruten de su título favorito, esto entre muchos otros que prometen dar una experiencia inolvidable.

“La pista de hielo y para los que tienen buen ojo, van a darse cuenta que es un poco más grande que el año pasado, entra más gente, ahorita que son los primeros días antes de las vacaciones escolares, pues estamos bien poquita gente, entonces se patina cómodo, no hay horarios, no hay límite, o sea, es padre, pero ya cuando empiezan las vacaciones escolares, esto se pone rudo”, dice.

Foto: Especial.

¿Cómo, cuándo y dónde ir a la Villa Juguetón?

Ir a la Villa Juguetón es muy sencillo, pues, con hacer un donativo para la campaña 2025 las familias pueden asistir a partir del 3 de diciembre y hasta el 5 de enero en un horario de 10:00 de la mañana a las 17:00 horas, ésta se ubica en el estacionamiento de TV Azteca Ajusco en Periférico Sur 4121, Fuentes del Pedregal, Tlalpan.

No importa la cantidad de regalos que cada persona quiera llevar o el tamaño, ya que Jorge Garralda comenta que hay quienes llevan dos bicicletas y solo asisten con un niño o bien, aquellos que llevan un presente de corazón y hacen una convivencia familiar por varias horas, las maneras de cooperar a esta iniciativa son:

Colecta tradicional: Llevando un juguete nuevo y no bélico a su sucursal TV Azteca local.

Aportaciones económicas: Directamente en ventanillas o cajeros automáticos de Banco Azteca.

Activaciones especiales organizadas por empresas aliadas.

Donativos electrónicos disponibles en plataformas digitales oficiales de Juguetón.

El Juguetón al igual que todas las iniciativas de este estilo, no se libran de los malos comentarios en redes sociales; sin embargo, Garralda asegura que aquellos que invitan a llevar cada quien un juguete a un niño de escasos recursos no entienden la complejidad, no solo de la distribución, sino de seguir dando ilusión y magia a los pequeños.

“Por ahí alguien decía, 'pues que cada quien vaya a dejar su juguete a los pobres'. dije, ah, esa es una muy puerca forma de decirle a la gente, ¿Qué tal si le ponemos un poco de magia? y te reto a que te vayas a meter ahorita mismo a Michoacán a repartir juguetes, sí, hablar y decir estupideces en las redes, es fácil, esto es una organización que hemos hecho a lo largo de muchísimos años”, afirma.

Además, una de las grandes dudas que se generan en la actualidad es si los niños realmente quieren una muñeca, un camión o una bicicleta al haber avances tecnológicos como videojuegos, smartphones o tablets, pero Jorge afirma que los pequeños a los que va dirigido, son los más felices cuando reciben sus obsequios.

“Los niños a los que llegamos mientras no les cambiemos la frecuencia, no van a dejar de ser niños, tú vas con el camión de volteo y lo llenan de tierra y les llegas, a las niñas que te piden la muñeca y lo primero que hacen es arrullarla, cargarla, hablar con ella”, comenta.

La carrera Juguetón

En la villa Juguetón hay dos invitados muy especiales, Skinny Fit y Zoom, dos deportistas que llegaron para invitar a todos a la carrera juguetrón que se realizará el próximo 4 de enero y que como cada año, será con causa.

“Skinny Fit y otra es la anfitriona Zoom, vienen en pants, vienen muy deportistas y estos son para invitarnos nuestra carrera de juguetón que es el próximo 4 de enero a las 7:00 de la mañana en Reforma, tenemos 10 kilómetros para los que dicen que corren, que se vengan a medir, cinco para los que están aprendiendo y la de tres, que es la más divertida donde vienen las familias completas, Carriolas, perros, sillas de ruedas, la abuela con bastón, y que van en caminata”, dice Jorge Garralda con una sonrisa.

