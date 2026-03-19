Chiquis Rivera atraviesa un proceso de reconciliación con la maternidad, luego de años en los que la idea de convertirse en madre estuvo marcada por el miedo, derivado de experiencias personales y de la posibilidad de tener que sacrificar su carrera artística, contó la artista.

“Bueno, de eso se trata esta temporada (de “Chiquis sin filtro”) porque yo tenía mucho miedo de ser mamá por muchas razones: porque yo crié a mis hermanos, por muchas cosas. Y una de esas era dejar mi carrera.”

Tras la muerte de su madre, Jenni Rivera, la cantante asumió en gran parte la crianza de sus hermanos, una responsabilidad que influyó profundamente en su visión sobre lo que implica ser mamá.

“Yo sé lo que es (ser mamá), no tengo mis propios hijos, pero tuve a mis hermanos, así que yo sé que es una gran responsabilidad y por muchas razones que todavía no había sanado cosas de mi niñez, tenía mucho miedo y no sabía cómo decirlo”.

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En la nueva temporada de su docuserie “Chiquis sin filtro: Temporada 2”, la intérprete de “Lo que no sirve, estorba” mostrará cómo vive personalmente este deseo de convertirse en mamá junto a su pareja Emilio Sánchez.

“Ya Emilio y yo hablamos y ya tenemos un plan (…) Pero sí, sí quiero ser mamá, definitivamente, ahora sí, ahora sí, ya sé que sí.”

Incluso, la artista deja claro que esta nueva etapa no necesariamente implicaría una pausa en su carrera musical, pues confiesa incluso se atrevería a subir al escenario presumiendo su pancita.

“Si yo me embarazo, si dios me da esa bendición, yo me voy a subir a un escenario así con pancita”.

"Chiquis Sin Filtro: Temporada 2", se estrenará este viernes 20 de marzo a través de la plataforma de ViX, estrenando 12 capítulos, continuando el seguimiento de la vida de La Chiquis, luego de casarse y visitar a su abuelo en la cárcel.

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