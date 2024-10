Si bien tiene autoridad en la industria musical, con un amplio currículum que comprende presentaciones en lugares de renombre y es ganadora de dos Latin Grammy, Chiquis destaca haberse mostrado abierta a aprender de los alumnos de La academia.

Hoy se llevará a cabo la final del reality musical de Azteca, en el que Chiquis debutó como jueza, al lado de Espinoza Paz y las ya consagradas figuras del show, Lola Cortés y Arturo López Gavito.

En entrevista, la cantante admite haber tomado inspiración de los alumnos para su propia carrera, como su ímpetu por seguir obteniendo conocimientos y nunca considerarse un experto absoluto.

“Lo que me gusta es que están aprendiendo. Uno nunca tiene que decir: ‘ya lo sé todo’. Ver a los académicos me da ganas de querer regresar a mis clases, es importante seguir con eso, porque yo ya tengo casi un año que no hago mis lecciones vocales”, comenta.

Al venir de una dinastía importante y con un gran legado como los Rivera, la intérprete les dio consejos a los jóvenes cantantes que inician sus carreras y que a veces cuentan con historias de vida complicadas.

“Que se enfoquen en ellos mismos, (les digo) que no necesitan un apellido ni nada para salir adelante, que llevan lo que necesitan dentro y que no se preocupen por nada más. Todos tenemos lugar para mejorar y estar en este programa me inspiró”, reitera la nacida en Los Ángeles.

Estar en el panel de jueces durante 10 semanas le ayudó además a Chiquis a recordar la importancia de la disciplina y de dar su punto de vista sin llegar a caer en la ofensa.

“Yo sé lo que es que se te critique, pero también mi responsabilidad es ser honesta. Le puedes decir a la persona dónde está fallando, que no llegó a ciertas notas, pero expresarlo siempre con amor, no es necesario ser muy ruda en los comentarios. Yo soy así soy en la vida, con mis hermanos y mi pareja”.

La llamada Abeja reina debutará en el Auditorio Nacional el próximo 3 de noviembre como parte de su gira en la que promociona Diamantes, su quinto álbum de estudio.

“Ay, Dios mío, soñé con esto, ya había estado en el Lunario, me fue muy bien y dije: ‘quiero estar en el Auditorio’. No pensé que iba a llegar tan rápido pero me siento lista, ya quiero mostrarle a mi gente de México lo que traigo”.

Actualmente, la vocalista de 39 años está nominada al Grammy Latino al mejor álbum de música banda por esta producción.

“Fue un disco muy difícil de terminar por tantas cosas que están pasando en mi vida. Hasta me dan ganas de llorar porque este año fue muy complicado, pero hermoso. Yo soy mi propia competencia, nunca me comparo”.