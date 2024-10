El miedo es algo que cualquier ser humano experimenta en algún momento de su vida. Y para un músico, los escalofríos y el vacío en el estómago al subir al escenario son algunas de las primeras sensaciones a las que se enfrentan al empieza su carrera musical.

Eso es algo que ha experimentado la banda Franz Ferdinand más de una vez. Es por eso que a más de dos décadas de su debut lanzará The fear human (El miedo humano), pues así como ha celebrado la euforia en otros álbumes como You could have it so much better (Podrías tenerlo mucho mejor), ahora “festeja” al miedo.

“No tendríamos una carrera musical si no tuviéramos miedo. Superar el miedo es lo que te hace sentir vivo. Es la manera en que descubres quién eres, también cuál es tu personalidad”, cuenta el vocalista Alex Kapranos.

“Todos enfrentamos los mismos miedos en nuestras vidas pero respondemos a ellos de diferentes maneras y eso es lo que nos dice quiénes somos. Creemos que no hay vida sin miedo”.

De acuerdo con el bajista Bob Hardy , el miedo era un sentimiento que los acompañaba en cada presentación de los primeros años de la banda, al entrar al estudio o lanzar un nuevo tema musical, hasta que se dio cuenta de que en realidad no era tan importante.

“Solía ponerme muy nervioso al tocar en vivo hasta que me di cuenta de algo: sólo tenía que ocuparme de tocar el bajo y mis compañeros y mi equipo de sonido se encargarían de sus propios asuntos. El público está disfrutando, y son miles, así que lo que menos importa es cómo me siento. De esa manera liberé el miedo, ocupándome de mi parte, a veces nos abrumamos por cosas que en realidad no son tan grandes”, asegura Bob.

Esa emoción fue la que, para Alex, los hizo crecer como banda y crear hits como “Do you want to”, “Take me out” y “Cant stop feeling”, pero sobre todo, lograr un apoyo mutuo y genuino de parte de sus seguidores y de sus compañeros de trabajo.

“Creo que una gran forma de superar el miedo es con las personas que están a tu alrededor. En la banda, todos teníamos ese miedo y hubo dos formas de afrontarlo: apoyándonos entre nosotros y preparándonos”, afirma el vocalista de la banda británica.

“Cuanto más preparado estás es más fácil que sepas cómo salir de una situación complicada. Eso nos ha traído aquí, a tener 20 años de trayectoria”, agrega.

El apoyo del público también fue fuente de inspiración para mantenerse creando canciones de rock, Por eso, a modo de celebración, este nuevo disco quieren dedicarlo a todos sus seguidores.

“La música une a las personas, y la unión es la forma en que puedes superar los miedos: con la comunidad. Ellos nos han ayudado, y también los fans nos comparten cómo nuestra música los ha ayudado en un momento difícil. Entonces, ¿por qué no seguir haciéndolo?”, asegura Alex.

El nuevo álbum de la agrupación formada en Glasgow, Escocia en 2001, estará disponible en plataformas a partir del 10 de enero del próximo año.

Mientras, se concentran en afinar los últimos detalles y en apoyar en su gira a los estadounidenses de The Killers, a quienes abrieron el concierto ayer en el Estadio GNP Seguros en su paso por la capital mexicana.