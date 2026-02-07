Tultitlán , Méx.— El gobierno municipal de Tultitlán comenzó a reparar calles de colonia llamada La Cuarta Transformación, espacio que mantienen en disputa con vecinos que se resisten a ser renombrados y que piden que se mantengan como colonia El Paraje Fimesa.

Esta semana, habitantes de la calle Moneda comenzaron a ver maquinaria de la dirección de Obras Públicas de Tultitlán retirando piedras, basura y tierra para tender un fresado que les permita mejorar la movilidad, sin embargo, refieren que no han sido informados de si habrá pavimentación completa.

Frente a la calle con el nombre de Tandas para el Bienestar hay montículos de fresado de asfalto que será colocado en el camino de terracería, mismo que dirige hacia la zona del predio donde se construirá una preparatoria y que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) restituyó en favor del ayuntamiento, en octubre del año pasado.

Con trabajadores de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tultitlán, las autoridades auxiliares de la nombrada colonia La Cuarta Transformación, hicieron recorridos este viernes para censar las luminarias existentes sobre esa misma calle Moneda y evaluar cuáles funcionan y cuáles no, a fin de que sean restituidas.

Estas acciones ocurren en el marco de la próxima celebración de la séptima sesión de Cabildo de tipo abierto, que organiza el gobierno de Tultitlán a efectuarse el próximo viernes 20 de febrero en el espacio destinado para la preparatoria. En ella, esperan la participación de habitantes de esa comunidad, quienes deben registrarse previamente.

Esta semana, habitantes de la calle Moneda comenzaron a ver maquinaria de la dirección de Obras Públicas de Tultitlán retirando tierra y basura. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

En la sesión de Cabildo abierto, el ayuntamiento de Tultitlán tiene planeado someter a consideración de los integrantes del cuerpo edilicio, es decir, de síndicos y regidores, la propuesta para otorgar bajo la figura de comodato “el inmueble propiedad del municipio, el inmueble ubicado en avenida Moneda, esquina con calle de Las Flores, colonia La Cuarta Transformación, Estado de México, a la persona titular de la dirección de la escuela preparatoria oficial No. 296 Fidel Castro Ruz.

De ese predio en cuestión, un grupo de vecinos afirma haber sido despojado por el gobierno local, señalando que derribaron cuatro casas que habían construido. Sin embargo, en octubre de 2025, en un operativo de la fiscalía mexiquense, este le fue restituido al ayuntamiento de Tultitlán, instancia que construyó una barda perimetral.

Dentro del inmueble ya se encuentran dos aulas provisionales que fueron entregadas en diciembre de 2024, para que los alumnos de la escuela de nivel bachillerato pudieran usarlas, mismos que actualmente toman sus clases a pocos metros de ahí en cuartos de lo que en algún momento fueron casas.

La dirección de ese plantel denominado Fidel Castro Ruz denuncia que hay otra casa localizada en la calle Corredor Interoceánico, y que forma parte de las pocas nomenclaturas que no fueron derribadas por los vecinos inconformes por ser llamados como colonia La Cuarta Transformación.