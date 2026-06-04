Los gobernadores morenistas de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazaron que el gobierno de Estados Unidos les haya retirado la visa, como lo publicó el diario Los Angeles Times, y negaron tener cualquier vínculo con grupos de la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa en Hermosillo, el gobernador de Sonora bromeó con el tema cuando fue cuestionado y respondió: “Casi sudo agua bendita”.

Rechazó de manera categórica las versiones difundidas en medios y redes sociales, las cuales atribuyó a información sin sustento.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, emitió un mensaje en video para rechazar los señalamientos. “Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones que dicho medio pretende presentar como hechos”, indicó.

Aseguró que son afirmaciones sin sustento y carentes de evidencia.

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