La alcaldía Gustavo A. Madero y el Gobierno de la Ciudad de México reforzaron la campaña de vacunación contra el sarampión con la instalación de 17 puntos en distintos puntos de la demarcación.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano informó que dos de estos módulos operan de manera permanente en la explanada de la alcaldía y en el Deportivo Carmen Serdán, en Cuautepec, donde se aplican las dosis en un horario de 09:00 a 14:00 horas. El objetivo, dijo, es acercar las vacunas la población y evitar traslados largos o complicaciones para las familias.

Alcaldía Gustavo A. Madero y Gobierno de la CDMX refuerzan campaña de vacunación contra el sarampión. Foto: Especial.

Los otros 15 puntos funcionan de manera itinerante y se ubican en zonas de alta afluencia, como el Acuario Michin en Plaza Parque Tepeyac, el kiosco de avenida Talismán, el kiosco Emiliano Zapata, el Pilares 1 en la colonia San Felipe de Jesús, el salón Clásico en CTM y la unidad Torres de Quiroga.

También se instalaron módulos en el mercado Río Blanco, la Basílica de Guadalupe, el Deportivo Hermanos Galeana, el kiosco de la colonia San Felipe de Jesús, así como en las estaciones del Metro Indios Verdes y Martín Carrera, y en las líneas 1, 3 y 7 del paradero de Indios Verdes, puntos estratégicos por su alta movilidad diaria.

“Vacunarse es un acto de amor. Es un acto profundo y vamos a estar en todas las calles, en las colonias, en los pueblos, en las unidades habitacionales, cuidando a ustedes y a su familia”, dijo el alcalde Janecarlo Lozano.

El alcalde detalló que la vacuna contra el sarampión es obligatoria para niñas y niños de seis meses hasta los 12 años de edad, al tratarse del grupo más vulnerable ante esta enfermedad. Asimismo, dijo que el segundo grupo prioritario comprende a adolescentes de 13 años y adultos hasta los 49 años, con el fin de cerrar brechas de inmunización.

De acuerdo con autoridades federales de salud, el sarampión puede generar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, por lo que la vacunación es la medida más eficaz para prevenir brotes de contagio.

En ese sentido, el Gobierno de México ha reiterado que las vacunas del esquema nacional son seguras, gratuitas y forman parte de una estrategia permanente para garantizar el derecho a la salud.

Como parte del fortalecimiento de la campaña, a partir del 17 de febrero se instalarán tres puntos fijos adicionales en el Metrobús Villa de Aragón, el Kiosco de San Juan de Aragón y frente a la Preparatoria 9, ampliando la cobertura en zonas escolares y de alta concentración juvenil.

