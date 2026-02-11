La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que por presencia de aire no activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, ya que hay dispersión de contaminantes y estos disminuyeron.

Expuso que, con base en los datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, el día de hoy a las 18:00 horas, en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, se alcanzó una concentración en el promedio horario de ozono de 156 ppb.

Pocos minutos después, y debido a la acción del viento y al incremento de la nubosidad, la concentración bajó rápidamente.

Agregó que, para el este jueves, el pronóstico meteorológico y los modelos de calidad del aire indican que las condiciones para la dispersión del ozono serán mejores que las del día de este miércoles, pues se alejará el sistema de alta presión y con ello se propicia una mayor circulación del aire.

“Por esta razón, las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México han decidido no activar la Fase1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono, de conformidad con lo que establecen los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El Índice AIRE Y SALUD se puede consultar en la página web: www.aire.cdmx.gob.mx y en la aplicación AIRE que se encuentra disponible para dispositivos iOS, Android y Huawei.

