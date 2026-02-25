Más Información

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"

Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"

EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos

EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos

García Harfuch sale de Palacio Nacional y se toma fotos con ciudadanos; hoy es su cumpleaños

García Harfuch sale de Palacio Nacional y se toma fotos con ciudadanos; hoy es su cumpleaños

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Brozo y Loret visitan el “refugio” de Marx Arriaga tras caída de “El Mencho” y lanzan duro mensaje; “se acabaron los abrazos”

Brozo y Loret visitan el “refugio” de Marx Arriaga tras caída de “El Mencho” y lanzan duro mensaje; “se acabaron los abrazos”

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) detuvieron a una mujer acusada de , con un valor superior a los 14 mil pesos, de una tienda departamental en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), personal del área de prevención de pérdidas de la tienda, ubicada en la esquina de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, en la , pidió el apoyo de elementos de la PBI asignados a la vigilancia del lugar.

Lee también:

Detienen a mujer acusada de robar tenis de 14 mil pesos en la alcaldía Cuauhtémoc; trabajadores la retuvieron. Foto: Especial.
Detienen a mujer acusada de robar tenis de 14 mil pesos en la alcaldía Cuauhtémoc; trabajadores la retuvieron. Foto: Especial.

Los trabajadores tenían retenida a una mujer que presuntamente tomó los tenis y trató de salir con ellos sin efectuar el pago correspondiente.

La gerencia del negocio confirmó que en contra de sospechosa, por lo que fue detenida por los elementos de la PBI y presentada ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]