Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) detuvieron a una mujer acusada de robar dos pares de tenis, con un valor superior a los 14 mil pesos, de una tienda departamental en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), personal del área de prevención de pérdidas de la tienda, ubicada en la esquina de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, en la colonia Centro, pidió el apoyo de elementos de la PBI asignados a la vigilancia del lugar.

Detienen a mujer acusada de robar tenis de 14 mil pesos en la alcaldía Cuauhtémoc; trabajadores la retuvieron. Foto: Especial.

Los trabajadores tenían retenida a una mujer que presuntamente tomó los tenis y trató de salir con ellos sin efectuar el pago correspondiente.

La gerencia del negocio confirmó que procederían legalmente en contra de sospechosa, por lo que fue detenida por los elementos de la PBI y presentada ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

