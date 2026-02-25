Más Información

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"

EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos

García Harfuch sale de Palacio Nacional y se toma fotos con ciudadanos; hoy es su cumpleaños

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Brozo y Loret visitan el “refugio” de Marx Arriaga tras caída de “El Mencho” y lanzan duro mensaje; “se acabaron los abrazos”

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de para la madrugada y mañana del jueves 26 de febrero en seis alcaldías de la CDMX.

Las son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

En esas alcaldías se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 8:00 de la mañana.

Ante este pronóstico, la recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

