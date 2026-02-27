Ante el cierre de negocios y comercios en el estado de Sinaloa por la ola de inseguridad que se vive desde julio de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy se reunirá con empresarios para conocer sus necesidades y apoyarlos en caso de ser necesario.

“Hoy nos vamos a reunir con empresarios de Sinaloa, no solo de Mazatlán de todo Sinaloa y vamos a platicar con ellos y ellas. Si hay algún programa especial se los estaremos informando, el gobierno del estado ha apoyado de manera muy importante y nos vamos a reunir”, explicó la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de febrero desde Mazatlán, Sinaloa explicó que los empresarios están reactivando la economía derivado a los problemas que presentaron a finales del 2024, luego de los conflictos armados entre “Los Mayos” y “Los Chapitos”, los cuales han desatado impactos en restaurantes y comercios locales.

“Vamos a platicar con ellos, ya estaremos informados, vamos a escucharlos primero, es lo más importante y vamos a platicar con ellos y ya de ahí estaremos viendo”, mencionó la Jefa del Ejecutivo.

