Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

Harfuch dice que hay cuatro posibles sucesores de "El Mencho" en el CJNG; todos están bajo investigación, asegura

Caen 8 presuntos integrantes del CJNG en Puerto Vallarta a cinco días de la caída de "El Mencho"; son ligados a narcobloqueos

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

Embajada de México en Israel alerta a mexicanos por aumento de riesgos en seguridad; piden prepararse para cualquier emergencia

Ante el cierre de negocios y comercios en el estado de por la ola de inseguridad que se vive desde julio de 2024, la presidenta informó que hoy se reunirá con empresarios para conocer sus necesidades y apoyarlos en caso de ser necesario.

“Hoy nos vamos a reunir con empresarios de Sinaloa, no solo de de todo Sinaloa y vamos a platicar con ellos y ellas. Si hay algún programa especial se los estaremos informando, el gobierno del estado ha apoyado de manera muy importante y nos vamos a reunir”, explicó la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de febrero desde Mazatlán, Sinaloa explicó que los empresarios están reactivando la economía derivado a los problemas que presentaron a finales del 2024, luego de los conflictos armados entre “Los Mayos” y “Los Chapitos”, los cuales han desatado impactos en restaurantes y comercios locales.

“Vamos a platicar con ellos, ya estaremos informados, vamos a escucharlos primero, es lo más importante y vamos a platicar con ellos y ya de ahí estaremos viendo”, mencionó la Jefa del Ejecutivo.

