Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, informó que al final del año sumarán 14 millones de adultos mayores quienes reciban la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

En la conferencia presidencial de este lunes 02 de marzo, la secretaría indicó que esta semana inicia el pago del bimestre marzo-abril, el cual tendrá una inversión de 87 mil 705 millones de pesos, la inversión más grande de los programas de bienestar.

"En el caso de los adultos mayores, ya son 13.6 millones de adultos mayores que recibirán su pensión. Este bimestre la inversión es de 87 mil 705 millones de pesos, como saben, es la inversión más grande de todos los programas, y al final del año serán 14 millones de adultos mayores que reciban esta pensión".

Montiel destacó que en total, en todos las pensiones y programas de Bienestar del gobierno federal, suman más de 18.8 millones de beneficiarios, por lo que para el bimestre marzo-abril se destinará una inversión social de 104 mil 695.5 millones de pesos para el pago de estos apoyos.

Entregan enseres para afectados por lluvias

En Palacio Nacional, Ariadna Montiel informó que este fin de semana inició la entrega de los enseres domésticos para más de 60 mil personas afectadas por las intensas lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en octubre pasado.

Indicó que al día de ayer se han entregado 8 mil 429 paquetes de enseres, y detalló que son 62 mil 235 familias con pérdidas mayores a causa de las lluvias.

“Los estados afectados recibirán enseres por las afectaciones de las lluvias. Se entrega ahora que las personas tienen mejores condiciones en sus viviendas, después de apoyos para limpieza y rehabilitación”, dijo.

La secretaria de Bienestar explicó que para este proceso se cuenta con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano y de los servidores de la nación. La entrega se hace de manera directa, sin intermediarios, a las familias afectadas, explicó.

Además detalló que este paquete de enseres incluye una estufa, un refrigerador, un colchón, un ventilador, una licuadora y una batería de cocina.

Ariadna Montiel mencionó que en principio se dio un apoyo de limpieza de 5 mil pesos a 55 mil 101 familias que tuvieron daños menores en sus viviendas, y destacó que quienes han tenido pérdida total, son atendidos por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

