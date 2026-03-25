Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Beijing para una cumbre reprogramada con el presidente de China, Xi Jinping, el 14 y 15 de mayo, informó la Casa Blanca.

Trump tenía previsto viajar a China a finales de este mes, pero aplazó el viaje para poder estar en Washington y dirigir la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La visita se llevará a cabo aunque la guerra en Irán continúa y Washington está presionando a Teherán para que acepte una propuesta de alto el fuego.

Lee también Irán rechaza plan de paz de EU, reportan en Teherán; presenta su propuesta y pide soberanía en estrecho de Ormuz

"Me satisface anunciar que el encuentro tan esperado del presidente Trump con el presidente Xi en China se celebrará en Beijing los días 14 y 15 de mayo", explicó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Trump acogerá luego a Xi y a su esposa a finales de año en la Casa Blanca.

Trump dijo en su plataforma Truth Social que los funcionarios estadounidenses y chinos estaban "ultimando los preparativos" para las visitas "históricas" a Pekín y Washington.

"Estoy deseando pasar tiempo con el presidente Xi en lo que será, estoy seguro, un acontecimiento monumental", añadió Trump.

El mandatario estadounidense tenía previsto viajar a Pekín entre el 31 de marzo y abril, por primera vez en su segundo mandato, para una cumbre destinada a reconfigurar los lazos comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

Lee también Trump "desatará el infierno" si Irán hace un "cálculo equivocado", dice la Casa Blanca; "el presidente no fanfarronea"

Ambos líderes se reunieron en Corea del Sur en octubre, al margen de una cumbre regional, y acordaron una tregua en la guerra comercial desencadenada por los amplios aranceles globales de Trump.

Pero Trump dijo el 16 de marzo que había pedido a China posponer la reunión para poder lidiar con la guerra en Medio Oriente.

"Debido a la guerra quiero estar aquí, tengo que estar aquí, es lo que siento. Y por eso hemos pedido aplazarla un mes más o menos", dijo Trump a los periodistas en ese momento.

La Casa Blanca se mantuvo evasiva sobre si la reprogramación formal de la visita significaba que Trump esperaba que la guerra con Irán, uno de los aliados geopolíticos más cercanos de China, terminara para entonces.

"Siempre hemos calculado aproximadamente de cuatro a seis semanas (para la duración de las operaciones militares contra Irán), así que pueden sacar las cuentas", añadió la portavoz Karoline Leavitt.

"El presidente Xi entendió que es muy importante que el presidente esté aquí durante todas estas operaciones de combate en este momento", aseguró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc